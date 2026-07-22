MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 MSÜ mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat süreci ne zaman bitecek?
Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında subay veya astsubay olmayı hedefleyen adaylar için ikinci seçim aşamaları Ankara'daki Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde sürüyor. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar; evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat süreçlerine katılıyor. Zorlu değerlendirmeleri tamamlayan binlerce adayın gündeminde şimdi sonuçların ilan edileceği tarih bulunuyor. Peki MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte seçim aşamaları ve sonuç takvimine ilişkin ayrıntılar…
Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alarak subay ya da astsubay olmayı amaçlayan adayların ikinci seçim aşaması süreci devam ediyor. Ankara'daki Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde yürütülen değerlendirmelerde adaylar; belge kontrolü, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat aşamalarından geçiyor. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için gerçekleştirilen sınav sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki MSÜ mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte ikinci seçim aşamalarına ilişkin güncel bilgiler…
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ mülakat sonuçlarının, tüm değerlendirme süreçlerinin sona ermesinin ardından adayların erişimine sunulması bekleniyor.
Sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimizin içeriği güncellenecek.
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTECEK?
1 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrıldı:
- Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,
- Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
- Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
- Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2026
Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),
3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.