MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 MSÜ mülakat sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat süreci ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alarak subay ya da astsubay olmayı amaçlayan adayların ikinci seçim aşaması süreci devam ediyor. Ankara'daki Kara Harp Okulu Yerleşkesi'nde yürütülen değerlendirmelerde adaylar; belge kontrolü, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat aşamalarından geçiyor. Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için gerçekleştirilen sınav sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki MSÜ mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte ikinci seçim aşamalarına ilişkin güncel bilgiler…