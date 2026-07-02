Gökova-Ören fayının kuzey kotu ile güney kotu arasında 500-600 m'lik bir fark oluşmuş, fayın kuzey tarafı adeta bir kale gibi gözükmektedir.

Bu kırığın güney kısmında ise, Akyaka, Turnalı, Akbük ve Ören gibi yerleşimlerde de yaşam devam ediyor. Gökova - Ören arasındaki fay hattı, Muğla ilinde "Sakar'ın altı, Sakar'ın üstü" diye, adlandırılan iki platform oluşturmuştur.

Bu yerleşim yerleri turizm bakımından çok cazip yerlerdir ve insanlarımız buralarda yazlık ev satın almak veya yapmak için can atmaktadırlar. Gökova fay hattı, "Binlerce yıl önce faaliyete geçmiş, bu fay hattı tekrar faaliyete geçmez" düşüncesi bizi rahatlatmamalı.

Bu nedenle, Gökova fay hattının civarında çürük ve kaçak yapı ile çok katlı bina yapmaktan özellikle kaçınmak gerekiyor. Bu alandaki imar yetkisi Menteşe, Ula ve Milas Belediyelerinin elinde bulunuyor.