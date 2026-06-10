Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2026 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan Muharrem ayının gelişi yaklaşırken, hicri yılbaşı ve Aşure Günü de yeniden gündeme geldi.Paylaşmanın ve bereketin simgesi kabul edilen Aşure Günü’nde, ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı hazırlanarak bu anlamlı gün yaşatılacak. Peki, İşte Muharrem ayı ne zaman başlıyor, bu yıl Aşure günü hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet 2026 yılı dini günler takvimine göre Muharrem ayı tarihi...