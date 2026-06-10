Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2026 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayının başlangıcı yaklaşırken, hicri yılbaşı ve Aşure Günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan bu mübarek ayın ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, "Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Bereket ve paylaşmanın simgesi olan Aşure Günü'nde ise ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı hazırlanarak bu özel zaman dilimi anlamına uygun şekilde idrak edilecek. İşte Muharrem ayının başlangıç tarihi ve Aşure Günü'ne dair detaylar…
Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan Muharrem ayının gelişi yaklaşırken, hicri yılbaşı ve Aşure Günü de yeniden gündeme geldi.Paylaşmanın ve bereketin simgesi kabul edilen Aşure Günü’nde, ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı hazırlanarak bu anlamlı gün yaşatılacak. Peki, İşte Muharrem ayı ne zaman başlıyor, bu yıl Aşure günü hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet 2026 yılı dini günler takvimine göre Muharrem ayı tarihi...
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ FAZİLETLERİ
Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.
Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.
Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.