Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2026 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

        Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2026 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi

        İslam dünyası için büyük önem taşıyan Muharrem ayının başlangıcı yaklaşırken, hicri yılbaşı ve Aşure Günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan bu mübarek ayın ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, "Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Bereket ve paylaşmanın simgesi olan Aşure Günü'nde ise ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı hazırlanarak bu özel zaman dilimi anlamına uygun şekilde idrak edilecek. İşte Muharrem ayının başlangıç tarihi ve Aşure Günü'ne dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 17:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan Muharrem ayının gelişi yaklaşırken, hicri yılbaşı ve Aşure Günü de yeniden gündeme geldi.Paylaşmanın ve bereketin simgesi kabul edilen Aşure Günü’nde, ibadetlerin yanı sıra geleneksel aşure tatlısı hazırlanarak bu anlamlı gün yaşatılacak. Peki, İşte Muharrem ayı ne zaman başlıyor, bu yıl Aşure günü hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet 2026 yılı dini günler takvimine göre Muharrem ayı tarihi...

        2

        MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

        3

        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

        4

        MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ FAZİLETLERİ

        Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.

        Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.

        Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım

        Adana'da, 27 yaşındaki Nursel S.'yi, evinin önünde bıçaklayan şüpheli 28 yaşındaki Ramazan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini öne sürdüğü kadın için, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi. (IH...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor