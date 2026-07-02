NATO ZİRVESİ NE ZAMAN? 2026 NATO Liderler Zirvesi hangi gün, nerede yapılacak? NATO zirvesine hangi liderler katılacak?
NATO Liderler Zirvesi için takvim yaklaşırken, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya ilişkin hazırlık süreci de hız kazandı. Uzun yıllar sonra yeniden Türkiye'de düzenlenecek zirve, dünya diplomasisinin dikkatle takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanını aynı masada buluşturması beklenen toplantıda, savunma alanındaki iş birlikleri, ittifakın güvenlik politikaları, yeni dönem stratejileri ve küresel tehditlere karşı ortak adımlar değerlendirilecek. Peki, NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, nerede düzenlenecek? İşte toplantıya dair öne çıkan ayrıntılar…
2026 NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başlarken, toplantının takvimi ve adresi de netlik kazandı. Uluslararası siyasetin yakından takip ettiği zirveye ilişkin “2026 NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. NATO’nun 36. liderler buluşması, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Başkentte çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek zirvede; ittifakın yeni dönem güvenlik politikaları, savunma iş birliği, bölgesel riskler ve küresel tehditlere karşı ortak adımlar ele alınacak. İşte 2026 NATO Zirvesi’nin tarihi, programı, katılımcıları ve gündeme gelmesi beklenen başlıklar...
NATO ZİRVESİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
İki gün boyunca devam edecek zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek küresel güvenlik, savunma iş birliği ve ittifakın gelecek dönem stratejilerini değerlendirecek.
NATO LİDERLER ZİRVESİ NEREDE GERÇEKLEŞECEK?
NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana kongre merkezi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olurken, bakanlar toplantısı Etimesgut’ta inşası tamamlanan Ay-Yıldız Karargâhı’nda yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderler onuruna Külliye’de vereceği resmi akşam yemeğiyle başlayacak zirve, dünya diplomasisinin odağını Ankara’ya çevirecek.
NATO ZİRVESİ’NE HANGİ LİDERLER KATILACAK?
Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi, dünya siyasetinde öne çıkan yeni ve kıdemli liderleri bir araya getirecek.
Zirveye ev sahibi Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
ABD Başkanı Donald Trump,
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
İngiltere Başbakanı Keir Starmer,
Macaristan Başbakanı Péter Magyar’ın katılması bekleniyor.
ZİRVEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Son iki yılda; Rusya-Ukrayna temasları, Suriye görüşmeleri, Gazze diplomasisi, ABD ile Avrupa arasındaki kritik temaslar, Kafkasya diplomasisi giderek daha fazla Ankara merkezli yürütülüyor. NATO Zirvesi de bu tabloya eklendiğinde, Ankara’nın yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, yeni dönemin diplomasi merkezlerinden biri haline geldiği yorumları yapılıyor.
7-8 Temmuz’da Ankara’da sadece NATO’nun geleceği konuşulmayacak. Karadeniz’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kafkasya’ya uzanan yeni güvenlik denkleminde Türkiye’nin yeri ve ağırlığı da yeniden tarif edilecek.