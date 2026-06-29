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        NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

        Temmuz ayında Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO 2026 Liderler Zirvesi öncesinde başkentte hazırlıklar hız kazandı. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen kritik zirve nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, bazı yolların trafiğe kapatılması ve kamu kurumlarında uygulanacak idari tedbirler gündeme geldi. Peki NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, Ankara'da hangi yollar kapanacak, hangi ülkeler zirveye katılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Gözler bu kez Ankara'da düzenlenecek NATO 2026 Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Uluslararası diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olarak gösterilen zirve kapsamında çok sayıda ülke lideri Türkiye'ye gelirken, başkentte ulaşım düzenlemeleri ve güvenlik uygulamaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. NATO Zirvesi'nin tarihi, katılımcı ülkeler, Donald Trump'ın ziyaret programı ve Ankara'da uygulanacak trafik tedbirleriyle ilgili son gelişmeler araştırılıyor. İşte bilgiler...

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        NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2026?

        2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirveye NATO üyesi ülkelerin liderleri, üst düzey diplomatlar, savunma ve dış politika temsilcileri katılacak. Türkiye, NATO tarihindeki ikinci liderler zirvesine ev sahipliği yapacak ve iki gün boyunca dünya diplomasisinin merkezi haline gelecek.

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        ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

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        KAPALI VE ALTERNATİF YOLLAR İÇİN ONLİNE HARİTA PAYLAŞILDI

        Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni, Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatifi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi olacak.

        Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergahları tercih etmelerinin ve trafik işaret ile yönlendirme tabelalarına uymalarının önem arz ettiği belirtildi. Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "https://harita.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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        NATO 2026 ANKARA ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

        Ankara'daki zirveye NATO'nun 32 üye ülkesi katılacak. Bunun yanı sıra NATO'nun iş birliği yaptığı bazı partner ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de toplantılarda yer alması bekleniyor.

        ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Türkiye ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri zirvede aynı masa etrafında buluşacak. Savunma, güvenlik, bölgesel krizler, teknoloji ve küresel tehditler zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

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