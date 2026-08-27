O GELİNE EKSİ 2 CEZA PUANI! Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin birinci oldu? Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2026 puan durumu...
Gelinim Mutfakta'da haftanın kritik puanlarından biri bugün ekranlara gelen bölümde verildi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Betül gelin hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerin beğenisini kazanmak için mücadele etti. Kayınvalidelerin puanlamasının ardından günün kazananı ve yarışmacıların sıralaması merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Ağustos Perşembe bölümünde çeyrek altını kim aldı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte günün puan durumu ve detaylar haberimizde...
Gelinim Mutfakta’da 27 Ağustos 2026 Perşembe günü heyecan dolu bir puanlama bölümü yaşandı. Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Betül, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için yarıştı. Günün konseptine uygun en iyi tabağı hazırlamak isteyen yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Büyük rekabetin ardından verilen puanlar, günün kazananını ve çeyrek altının sahibini belirledi. Peki, 27 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte günün puanları ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan Yeşim oldu ve çeyrek altını kazandı.
Betül ise hazırladığı yemeği yakması nedeniyle değerlendirme sonunda eksi 2 ceza puanı aldı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 26 AĞUSTOS 2026
Yeşim: 20 puan
Cemile: 17 puan
Tuğba: 14 puan
Betül: 6 puan