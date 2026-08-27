O GELİNE EKSİ 2 CEZA PUANI! Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin birinci oldu? Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2026 puan durumu...

Gelinim Mutfakta’da 27 Ağustos 2026 Perşembe günü heyecan dolu bir puanlama bölümü yaşandı. Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Betül, hazırladıkları özel tariflerle kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için yarıştı. Günün konseptine uygun en iyi tabağı hazırlamak isteyen yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum açısından rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Büyük rekabetin ardından verilen puanlar, günün kazananını ve çeyrek altının sahibini belirledi. Peki, 27 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte günün puanları ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...