ÖGG SINAV TARİHİ 2026: 122. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce adayın beklediği sınav sürecinde kritik haftaya girildi. EGM tarafından gerçekleştirilecek 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı öncesinde adaylar, sınav tarihi ve uygulama detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sınav takvimi...