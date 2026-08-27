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        Haberler Bilgi ÖGG SINAV TARİHİ 2026: 122. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG SINAV TARİHİ 2026: 122. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların yakından takip ettiği 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa süre kala adaylar, oturum tarihi, saati ve sınav sürecine ilişkin detayları araştırıyor. EGM tarafından açıklanan takvime göre sınav günü belli oldu. Peki, 122. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, bu hafta mı, sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte sınav takvimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        1

        Özel güvenlik görevlisi olabilmek için hazırlıklarını sürdüren binlerce adayın beklediği sınav sürecinde kritik haftaya girildi. EGM tarafından gerçekleştirilecek 122. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı öncesinde adaylar, sınav tarihi ve uygulama detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sınav takvimi...

        2

        122. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adayların katılacağı sınavın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi.

        3

        ÖGG CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanacak.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

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        #ÖGG sınavı ne zaman?
        #ÖGG
        #EGM
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