ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır? Öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek?
Yükseköğretimde öğrenci affına ilişkin düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversite yolunun önü açıldı. Affın kapsamından kimlerin yararlanabileceği, başvuru tarihleri ve işlemlerin hangi kanallar üzerinden yapılacağı YÖK tarafından paylaşılan bilgilerle netlik kazandı. Üniversitesine geri dönmek isteyen adaylar, başvuruların son tarihini ve gerekli şartları araştırıyor. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte öğrenci affıyla ilgili merak edilen tüm detaylar…
Yükseköğretimde öğrenci affına yönelik düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimine ara veren öğrenciler için yeniden kayıt fırsatı doğdu. Düzenlemeden kimlerin faydalanabileceği, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği ve gerekli koşullar YÖK tarafından yapılan açıklamalarla belli oldu. Üniversitesine geri dönerek eğitimine devam etmek isteyen adaylar ise başvuru tarihlerini ve yapılması gereken işlemleri araştırıyor. Peki, öğrenci affı başvuruları için son gün ne zaman, başvurular hangi kanallar üzerinden gerçekleştirilecek? İşte öğrenci affı sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Öğrenci affından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci devam ediyor. 9 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7592 sayılı Kanun kapsamında tanınan dört aylık başvuru süresi, 9 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Belirlenen süre içerisinde başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan öğrenciler, üniversiteleri tarafından yapılacak kayıt ve intibak işlemlerinin ardından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yeniden öğrenim hayatlarına devam edebilecek.
Başvuru süresini kaçırmamak isteyen öğrencilerin, bağlı oldukları üniversitelerin duyurularını ve YÖK tarafından paylaşılan güncel bilgileri takip etmeleri gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını, daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumlarına yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri üniversitelerin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü birimleri tarafından kabul ediliyor.
Her üniversite, başvuru takvimi ve gerekli belgelerle ilgili detayları kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin güncel açıklamalarını takip ederek belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
2026 öğrenci affı düzenlemesi, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimine devam edemeyen veya yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden kayıt imkanı sunuyor. Düzenleme kapsamında belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, başvuru yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.
Öğrenci affından yararlanabilecek gruplar arasında;
- Hazırlık veya intibak sınıfında öğrenim görürken üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler,
- Ön lisans ve lisans programlarında eğitim gören veya eğitim hakkını kaybeden öğrenciler,
- Lisans tamamlama programındaki öğrenciler,
- Yüksek lisans ve doktora dahil olmak üzere lisansüstü eğitim alanlar,
- Kendi isteğiyle üniversite kaydını sildirenler,
- Bir yükseköğretim programına yerleştiği halde süresi içinde kayıt yaptıramayan adaylar yer alıyor.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
2026 öğrenci affı düzenlemesi kapsamında öğrenci affından yararlanamayacak kişiler arasında;
- Terör suçları nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar,
- Kasten öldürme, işkence, eziyet ve cinsel saldırı gibi kanunda belirtilen suçlardan hüküm giyenler,
- Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûm olanlar,
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından ceza alanlar,
- Sahte belge kullanımı veya sunulması nedeniyle kaydı iptal edilenler,
- Hukuka aykırı yöntemlerle üniversiteye kayıt yaptırdığı tespit edilenler yer alıyor.