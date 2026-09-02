ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI 2026: Öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır? Öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek?

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını, daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumlarına yapmaları gerekiyor. Başvuru işlemleri üniversitelerin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü birimleri tarafından kabul ediliyor.

Her üniversite, başvuru takvimi ve gerekli belgelerle ilgili detayları kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin güncel açıklamalarını takip ederek belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.