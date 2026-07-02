Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından gözler yeniden öğrenci affına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıkladığı kanun teklifinde öğrenci affına ilişkin düzenlemelerin de yer alması, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişide yeniden umut oluşturdu. Maddi nedenler, kayıt yenilememe, devamsızlık veya disiplin dışındaki farklı sebeplerle üniversiteyle ilişiği kesilen vatandaşlar, "Öğrenci affı çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu, ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 üniversite öğrenci affı son dakika gelişmeleri ve kanun teklifine ilişkin merak edilen ayrıntılar…