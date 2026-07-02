ÖĞRENCİ AFFI SON DURUM || Öğrenci affından kimler yararlanacak, kimler için geçerli?
Üniversite öğrenci affı son dakika gelişmeleri, eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmek isteyen yüz binlerce eski öğrencinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile öğrenci affı yeniden Meclis gündemine taşındı. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayamayan adaylar ise "Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, kanun teklifi kabul edildi mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte öğrenci affına ilişkin son durum ve teklifin detayları…
Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından gözler yeniden öğrenci affına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıkladığı kanun teklifinde öğrenci affına ilişkin düzenlemelerin de yer alması, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişide yeniden umut oluşturdu. Maddi nedenler, kayıt yenilememe, devamsızlık veya disiplin dışındaki farklı sebeplerle üniversiteyle ilişiği kesilen vatandaşlar, "Öğrenci affı çıktı mı, Meclis'e sunuldu mu, ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 üniversite öğrenci affı son dakika gelişmeleri ve kanun teklifine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
ÖĞRENCİ AFFI TBMM'YE SUNULDU
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekflifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Zengin, "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler faydalanacak" dedi. Aftan 4 ay içinde ilişiği kesilenler yararlanabilecek.
ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu aftan yararlanmayan herkes yararlanacak. Milli eğitim komisyonunda görüşülecek komisyondan geçtikten sonra genel kurula gelecek. Meclis tatile girmeden bu kanunu yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANAMAYACAK?
Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?
Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.
Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.