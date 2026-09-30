Öğrenciler dikkat! Sakarya'da bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2026 Çarşamba Sakarya'da okul var mı, hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Sakarya'da bugün okullar tatil mi, okul var mı soruları, kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağışın ardından gündeme geldi. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, 30 Eylül Çarşamba günü bazı okullarda eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler, hangi ilçelerde ve okullarda eğitim yapılmayacağını araştırıyor. Peki, Sakarya'da bugün okullar tatil mi? İşte, 30 Eylül 2026 Çarşamba Sakarya'da okulların tatil olduğu iller…
Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak, kentte ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazisi ve yolların su altında kalmasının ardından tedbir amacıyla bazı okullarda 30 Eylül Çarşamba günü eğitim yapılmaması kararlaştırıldı. Peki, 30 Eylül 2026 Çarşamba Sakarya'da okul var mı, hangi ilçelerde eğitime ara verildi? İşte, 30 Eylül Sakarya’da tatil olan ilçeler…
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya genelinde tüm okullar için alınmış bir tatil kararı bulunmazken, olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Karar Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki belirli okulları kapsıyor.
AKYAZI'DA EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR
Akyazı ilçesinde Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu ile Yağcılar İlkokulunda eğitime 1 gün ara verildi.
ERENLER, KARAPÜRÇEK VE KARASU'DA HANGİ OKULLAR TATİL?
Erenler ilçesinde Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu ve Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu ve Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı, Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulunda eğitim yapılmayacak.
Karapürçek'te Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ile Şehit Mustafa Geyve İlkokulu ve Ortaokulunda; Karasu'da ise Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime 1 gün ara verildi.
SAKARYA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusu başta olmak üzere bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.