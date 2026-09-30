Öğrenciler dikkat! Sakarya'da bugün okullar tatil mi? 30 Eylül 2026 Çarşamba Sakarya'da okul var mı, hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Sakarya'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak, kentte ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı ev, iş yeri, tarım arazisi ve yolların su altında kalmasının ardından tedbir amacıyla bazı okullarda 30 Eylül Çarşamba günü eğitim yapılmaması kararlaştırıldı. Peki, 30 Eylül 2026 Çarşamba Sakarya'da okul var mı, hangi ilçelerde eğitime ara verildi? İşte, 30 Eylül Sakarya’da tatil olan ilçeler…