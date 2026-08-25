OKULA UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: MEB çalışma takvimi ile anaokulu ve 1. sınıf okula uyum haftası ne zaman başlıyor?

Okula uyum haftası tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de okul öncesi eğitim (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri diğer sınıflara göre okula bir hafta erken başlayacak. Okula uyum haftası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimi ile belli olmuştu. Peki, anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlayacak, zorunlu mu?