OKULA UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: MEB çalışma takvimi ile anaokulu ve 1. sınıf okula uyum haftası ne zaman başlıyor?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken okula uyum haftasının ne zaman başlayacağı veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 2026-2027 çalışma takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Böylece okula uyum haftası ve okulların açılacağı tarih belli oldu. Okula uyum haftası, okul öncesi eğitim (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen bir haftalık hazırlık sürecidir. Peki, anaokulu ve 1. sınıf okula uyum haftası ne zaman başlayacak?
Okula uyum haftası tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de okul öncesi eğitim (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri diğer sınıflara göre okula bir hafta erken başlayacak. Okula uyum haftası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 çalışma takvimi ile belli olmuştu. Peki, anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman başlayacak, zorunlu mu?
2026-2027 OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre; okul öncesi eğitim (anaokulu) ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek.
Takvime göre uyum eğitimleri 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. dönemi ise tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.