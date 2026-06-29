OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2026-2027 takvimi ile okulların açılış tarihi ne zaman, okulların açılmasına kaç gün kaldı?
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yaz tatilinin başlamasının ardından öğrenciler ve veliler, yeni dönemin hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Okulların açılış tarihiyle birlikte ara tatil ve yarıyıl tatili dönemleri de MEB takvimiyle belli oldu. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, yaz tatili hangi tarihte sona erecek? İşte MEB'in yeni dönem çalışma takvimine dair ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıklamasıyla birlikte yeni döneme ilişkin tarihler netleşti. Yaz tatiline giren öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını ve tatilin hangi tarihte sona ereceğini araştırmaya başladı. MEB takviminde ders zilinin çalacağı günün yanı sıra ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de yer aldı. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak, ara tatiller ve yarıyıl tatili ne zaman? İşte yeni döneme dair merak edilen takvim...
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okula yeni adım atacak öğrenciler için uyum süreci uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek uyum programlarıyla okul hayatına hazırlanacak.
Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
MEB 2026-2027 TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem ara tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.