OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK || Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Tatilin başlamasıyla birlikte okulların yeniden açılacağı tarih merak konusu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi, yaz tatilinin sona ereceği günü ve öğrencilerin tekrar ders başı yapacağı tarihi açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Yaz tatilinin bitimiyle birlikte öğrenciler ve veliler için yeni bir eğitim süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda okulların açılış tarihi de netlik kazanmış durumda.