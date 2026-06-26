OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK || Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak uzun yaz tatiline başladı. Gözler şimdi okulların açılacağı tarihe çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini ve öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı günü net biçimde ortaya koyuyor. Tatilin bitmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli için yeni bir dönem başlayacak; Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı akademik takvim doğrultusunda okulların açılış tarihi de kesinlik kazanmış bulunuyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Tatilin başlamasıyla birlikte okulların yeniden açılacağı tarih merak konusu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi, yaz tatilinin sona ereceği günü ve öğrencilerin tekrar ders başı yapacağı tarihi açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Yaz tatilinin bitimiyle birlikte öğrenciler ve veliler için yeni bir eğitim süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda okulların açılış tarihi de netlik kazanmış durumda.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayıyla illere iletilen akademik takvime göre, 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayan yaz tatili, Eylül ayında sona erecek. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Yaklaşık 80 gün süren bu uzun tatilin ardından öğrenciler, sıralarına geri dönerek yeni döneme başlayacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı kapsamında okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Bu dönemin ara tatili ise 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü tamamlanacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak olup, bu dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.