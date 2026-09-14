Okullar ne zaman açılıyor, saat kaçta, yarım gün mü? 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati kaç?
14 Eylül 2026 Pazartesi günü 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okul saatlerini araştırırken, İstanbul'da ilk güne özel ders saati düzenlemesi yapıldı. İstanbul'daki okullarda bugün eğitim 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek. Peki, 14 Eylül bugün okullar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve yarım gün mü? İşte, 14 Eylül Pazartesi İstanbul'da okulların açılış saati…
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zili bugün çalıyor. Türkiye genelinde öğrenciler ders başı yaparken, İstanbul’da okul giriş ve çıkış saatleri ilk güne özel olarak yeniden düzenlendi. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alınan karar doğrultusunda İstanbul’daki okullarda eğitim 10.00’da başlayacak. Peki, 14 Eylül 2026 bugün İstanbul’da okulların açılış saati kaç? İşte, Bugün okulların açılış saatine ilişkin merak edilenler…
İSTANBUL'DA 14 EYLÜL BUGÜN OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul’da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okullar saat 10.00’da açılacak. İlk güne özel uygulama kapsamında öğrenciler sabah saatlerinde daha geç ders başı yapacak.
Düzenleme İstanbul genelindeki devlet okullarının yanı sıra özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini de kapsıyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR BUGÜN SAAT KAÇTA KAPANACAK?
14 Eylül Pazartesi günü İstanbul’daki okullarda eğitim öğretim saat 15.00’te sona erecek. Böylece öğrenciler ilk gün için belirlenen özel ders saatleri kapsamında eğitim görecek.
14 EYLÜL BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
İstanbul’da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü okulların açılış ve kapanış saatlerinde ilk güne özel düzenleme yapıldı. Eğitim 10.00’da başlayıp 15.00’te sona erecek. Bu nedenle uygulama, öğrencilerin ilk gün tam gün eğitim düzeninden farklı saatlerde okulda bulunmasını sağlayacak.
2026-2027 MEB OKULLARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında olacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.