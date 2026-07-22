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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

        Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

        Yaz tatilinin son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih netlik kazandı. Yaz tatilinin ne zaman sona ereceği, ilk ders zilinin hangi gün çalacağı ve okulların açılmasına kaç gün kaldığı ise gündemdeki yerini koruyor. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        1

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime çevrildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, yeni dönemin başlangıç tarihi ve ilk ders gününe ilişkin detaylar belli oldu. İşte MEB'in yayımladığı takvime göre okulların açılış tarihi ve yeni eğitim dönemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Salı günü başlayacak.

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        Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

        Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

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        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2026?

        Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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