2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime çevrildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırırken, yeni dönemin başlangıç tarihi ve ilk ders gününe ilişkin detaylar belli oldu. İşte MEB'in yayımladığı takvime göre okulların açılış tarihi ve yeni eğitim dönemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...