Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler hangi gün verilecek?

        Okullar ne zaman kapanacak 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler hangi tarihte verilecek?

        Yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2026 karne günü ve yaz tatili tarihine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 01:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli olurken, milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarih...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

        Yaklaşık 20 milyon öğrenci için eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili dönemi başlayacak.

        3

        KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

        Karne dağıtımı, eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Okulların kendi programlarına göre farklı saatlerde karne törenleri düzenlenebilecek.

        4

        Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, notlarını e-Okul sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı yön iki ayrı merkez iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır." diyen Bahçeli, "Bir tarafta hu...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        150 milyon Euro'luk teklife ret!
        150 milyon Euro'luk teklife ret!
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman