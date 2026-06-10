Okullar ne zaman kapanacak 2026? Yaz tatili ne zaman başlayacak, karneler hangi tarihte verilecek?
Yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli, okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte 2026 karne günü ve yaz tatili tarihine ilişkin merak edilenler...
2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına girilirken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli olurken, milyonlarca öğrenci uzun yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün dağıtılacak? İşte okulların kapanacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek ve yaz tatili dönemi başlayacak.
KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?
Karne dağıtımı, eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Okulların kendi programlarına göre farklı saatlerde karne törenleri düzenlenebilecek.