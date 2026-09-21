Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 2027 takvimi ile okulların kapanışı, ara tatil ve yaz tatil tarihi ne zaman?

Milyonlarca öğrenci yeni dönemde okula başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, 15 tatil öncesinde planlarını yapmaya başladı. İlk ara tatil kasım ayında yapılacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatiller hangi tarihte başlıyor?