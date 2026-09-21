Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 2027 takvimi ile okulların kapanışı, ara tatil ve yaz tatil tarihi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yeni eğitim öğretim dönemi başladı. MEB 2026 2027 takviminde okulların kapanacağı tarihi, ara tatili, yaz tatilini duyurdu. Öğrenciler bu sene yarıyıl tatili olarak da geçen 15 tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 2027 takvimi ile okulların kapanışı, ara tatil ve yaz tatil tarihi ne zaman?
Milyonlarca öğrenci yeni dönemde okula başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, 15 tatil öncesinde planlarını yapmaya başladı. İlk ara tatil kasım ayında yapılacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, ara tatiller hangi tarihte başlıyor?
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
İkinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
15 Tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre öğrenciler, 25 Haziran 2027 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027