30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İŞKUR ve ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor.

Alımların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi planlanırken, adayların İŞKUR'un resmi ilanlarını takip etmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri belli olduğunda kontenjan dağılımı ve illere göre alınacak personel sayısının da duyurulması bekleniyor.