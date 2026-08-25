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        Haberler Bilgi Gündem Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

        Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

        Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde iş arayan adayların gündeminde yer alıyor. 81 ilde okulların güvenliğinin artırılması amacıyla yaklaşık 30 bin güvenlik personelinin görevlendirilmesi planlanıyor. Alım sürecinin Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmesi bekleniyor. Başvuruların ise İŞKUR üzerinden alınması planlanıyor. Ancak adayların merakla beklediği başvuru tarihi ve kesin şartlar henüz resmi olarak açıklanmış değil. Peki, Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2026 okul güvenlik görevlisi başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması için hazırlıklar sürüyor. Planlanan istihdam kapsamında 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin okullarda görevlendirilmesi hedefleniyor. Adaylar başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Alımın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanırken kontenjan ve başvuru koşullarının resmi ilanla kesinleşmesi bekleniyor. Peki, Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, okul güvenlik görevlisi alımı hakkında merak edilenler...

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        OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyonla yürütülmesi bekleniyor.

        Yeni eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2026'da başlayacak olması nedeniyle alım sürecinin eğitim dönemi öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Güvenlik personelinin okulların giriş ve çıkışları ile okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerine destek vermesi planlanıyor.

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        30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı için başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. İŞKUR ve ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor.

        Alımların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi planlanırken, adayların İŞKUR'un resmi ilanlarını takip etmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri belli olduğunda kontenjan dağılımı ve illere göre alınacak personel sayısının da duyurulması bekleniyor.

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        30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        Planlanan alımın İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. İlanlar yayımlandığında adayların İŞKUR'un internet sitesindeki ilgili ilanları inceleyerek başvuru yapması öngörülüyor. Başvuru yönteminin ve kullanılacak ekranın resmi ilan yayımlandığında kesinlik kazanacağı belirtiliyor.

        Adayların başvuru döneminde yalnızca İŞKUR, MEB ve diğer resmi kurumların duyurularını dikkate alması önem taşıyor. Başvuru ekranı açılmadan sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde paylaşılan başvuru bağlantılarına itibar edilmemesi gerekiyor.

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        30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        30 bin güvenlik görevlisi alımına ilişkin kesin başvuru şartları henüz resmi kılavuzla açıklanmadı. Bu nedenle yaş, eğitim, özel güvenlik kimlik kartı, adli sicil ve benzeri kriterler konusunda kesin bilgi için resmi ilanın beklenmesi gerekiyor.

        Alımın özel güvenlik görevlisi kadroları kapsamında gerçekleştirilmesi halinde adaylardan geçerli özel güvenlik kimlik kartı gibi şartların istenmesi bekleniyor. Ancak kesin koşullar yayımlanacak ilanla belli olacak.

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        30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KURA İLE Mİ ALINACAK?

        Alım sürecinde adayların nasıl belirleneceği de henüz kesinleşmedi. İŞKUR kapsamında gerçekleştirilecek programlarda noter kurası veya liste yöntemi gibi farklı yöntemler uygulanabiliyor. 30 bin güvenlik görevlisi alımında hangi yöntemin kullanılacağı resmi ilan yayımlandığında belli olacak.

        Adayların başvuru şartları kadar değerlendirme ve yerleştirme yöntemine ilişkin duyuruları da takip etmesi gerekiyor.

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        #güvenlik görevlisi
        #okullara güvenlik görevlisi alımı
        #Milli Eğitim Bakanlığı
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