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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen 1 kişi çıktı! 21 Eylül 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen 1 kişi çıktı! 21 Eylül 2026 Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Yeni haftanın ilk gününde On Numara sonuçları sorgulaması yapılıyor. En son yapılan çekilişte 10 bilen çıkmayınca tam 2 milyon 348 bin 899 TL ikramiye devretti. 9 bilen 23 kişi de 31.966,85 TL kazandı. Şimdi ise gözler 21 Eylül On Numara çekiliş sonucunda kazandıran numaralarda. Peki On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 21 Eylül Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        On Numara çekiliş sonuçları 21 Eylül 2026 Pazartesi günü Milli Piyango Online üzerinden duyuruldu. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişi sonrası 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen ve 6 bilenler Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ne kadar ikramiye kazandıklarını sorguluyor. Peki, On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler?

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        ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        İşte kazandıran numaralar;

        1,2,3,7,9,13,17,24,25,27,29,31,33,41,45,49,50,56,64,66,71,72

        ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ON NUMARA KURALLARI

        Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti: 10 TL!

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #On Numara
        #On Numara sonuçları
        #milli piyango
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