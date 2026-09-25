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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı! 25 Eylül Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı! 25 Eylül Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Haftanın son on Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşiyor. En son canlı çekilişte, 10 bilen 1 talihli tam 3 milyon 612 bin 445 TL ikramiye kazandı. 9 bilen 32 kişi de 21.005,3 TL'nin sahibi oldu. Şimdi ise gözler 25 Eylül 2026 On Numara sonucu bilet sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 25 Eylül On Numara sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği On Numara çekilişi canlı ve noter huzurunda yapıldı. On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden tek tıkla ikramiyeler öğrenilebiliyor. Kazandıran numaraların kendisine çıkmasını isteyenler On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte, 25 Eylül 2026 On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

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        ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 EYLÜL 2026

        On Numara sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar;

        1,2,3,4,5,8,10,15,19,20,27,28,39,47,50,54,55,56,64,77,78,79

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ON NUMARA KURALLARI

        Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

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        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        #on numara çekiliş sonuçları
        #On Numara
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