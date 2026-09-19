Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Örümcek Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home), Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen süper kahramanlarından Peter Parker'ın maceralarını konu alıyor. 2019 yılında vizyona giren filmde Tom Holland, Örümcek Adam karakterine hayat veriyor. Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Zendaya, Samuel L. Jackson ve Jake Gyllenhaal gibi tanınmış isimler de rol alıyor. Avengers: Endgame sonrasında geçen hikâyede Peter Parker, arkadaşlarıyla birlikte Avrupa gezisine çıkıyor. Ancak genç kahramanın sakin bir tatil planı, Nick Fury'nin kendisinden yardım istemesiyle farklı bir yöne evriliyor. Film, aksiyon ve macera unsurlarını gençlik hikâyesiyle bir araya getiriyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte Spider-Man: Far From Home filmi hakkında merak edilenler.
Örümcek Adam: Evden Uzakta, Peter Parker'ın süper kahramanlık sorumlulukları ile özel hayatı arasında denge kurmaya çalışmasını konu alıyor. Filmde Peter, Ned, MJ ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte Avrupa turuna katılıyor. Tatil sırasında ortaya çıkan element saldırıları, kahramanın planlarını altüst ediyor. Nick Fury'nin yönlendirmesiyle Peter, Mysterio olarak tanınan Quentin Beck ile birlikte tehlikeli olayların merkezine çekiliyor. Senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme alırken film, Marvel'ın üçüncü aşamasındaki önemli hikâyelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...
ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Örümcek Adam: Evden Uzakta, Avengers: Endgame olaylarının ardından Peter Parker'ın yaşadığı dönemi ele alıyor. Peter, arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'ya düzenlenen bir okul gezisine katılarak süper kahramanlık görevlerinden kısa süreliğine uzaklaşmak istiyor. Ancak Nick Fury'nin kendisine ulaşmasıyla birlikte Avrupa'nın farklı bölgelerinde meydana gelen gizemli saldırıları araştırmaya başlıyor.
Filmde dört elementle bağlantılı tehditler ortaya çıkarken Peter Parker, bu tehlikeleri durdurmak için Mysterio ile iş birliği yapıyor. Quentin Beck'in ortaya çıkışı, Peter'ın hem kahramanlık görevlerini hem de çevresindeki insanlara duyduğu güveni sorgulamasına neden oluyor. Hikâye ilerledikçe Mysterio'nun gerçek amacı ve yaşanan olayların arka planı önem kazanıyor.
ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA OYUNCULARI KİMLER?
Tom Holland: Peter Parker / Örümcek Adam
Samuel L. Jackson: Nick Fury
Zendaya: Michelle Jones (MJ)
Jake Gyllenhaal: Quentin Beck / Mysterio
Jacob Batalon: Ned Leeds
Cobie Smulders: Maria Hill
Jon Favreau: Happy Hogan
Marisa Tomei: May Parker
Martin Starr: Bay Harrington
J.B. Smoove: Bay Dell
ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin ana çekimleri 2 Temmuz 2018 ile 16 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çekimler İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde başladı ve Londra'nın farklı noktalarında devam etti.
Yapım ekibi, filmdeki Avrupa atmosferini oluşturmak için Çekya'nın Prag ve Liberec şehirleri ile İtalya'nın Venedik kentinde de çekimler gerçekleştirdi. Filmin bazı sahneleri New York ve New Jersey bölgelerinde çekildi. Çekim sürecinde farklı ülkelerdeki mekânlardan yararlanılması, filmin Avrupa gezisi temasını destekledi.