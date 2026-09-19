ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Örümcek Adam: Evden Uzakta, Avengers: Endgame olaylarının ardından Peter Parker'ın yaşadığı dönemi ele alıyor. Peter, arkadaşlarıyla birlikte Avrupa'ya düzenlenen bir okul gezisine katılarak süper kahramanlık görevlerinden kısa süreliğine uzaklaşmak istiyor. Ancak Nick Fury'nin kendisine ulaşmasıyla birlikte Avrupa'nın farklı bölgelerinde meydana gelen gizemli saldırıları araştırmaya başlıyor.

Filmde dört elementle bağlantılı tehditler ortaya çıkarken Peter Parker, bu tehlikeleri durdurmak için Mysterio ile iş birliği yapıyor. Quentin Beck'in ortaya çıkışı, Peter'ın hem kahramanlık görevlerini hem de çevresindeki insanlara duyduğu güveni sorgulamasına neden oluyor. Hikâye ilerledikçe Mysterio'nun gerçek amacı ve yaşanan olayların arka planı önem kazanıyor.