PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN 2026? PMYO fiziki yeterlilik parkur sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 25. Dönem PMYO parkur sınavı tarihi!
PMYO parkur sınavı 2026 tarihi polis olmak için hazırlık yapanların gündeminde yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 25. Dönem giriş sınavı kapsamında fiziki yeterlilik parkuruna katılacak adaylar, sınav tarihi, sınav merkezi ve parkur talimatı gibi detayları araştırıyor. Bu kapsamda ''PMYO parkur sınavı ne zaman 2026?'' sorusuna yanıt aranıyor. PMYO fiziki yeterlilik sınavı tarihi ve yeri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2026 PMYO fiziki yeterlilik parkur sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 25. Dönem PMYO parkur sınavı tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
PMYO parkur sınavı için geri sayım devam ediyor. Polis olma hayali kuran adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ‘’PMYO parkur sınavı ne zaman 2026?’’ sorusuna yanıt arıyor. 25. Dönem Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) giriş sınavı sürecinde parkur etabını başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra mülakat aşamasına katılma hakkı elde edecek. Merakla beklenen PMYO fiziki yeterlilik sınavı tarihi ve yeri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Peki, PMYO fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? PMYO parkur sınavı giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, 2026 PMYO parkur sınav tarihi…
2026 PMYO SINAV YERLERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI!
25. Dönem PMYO müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavı merkezleri ile sınav tarihleri belli oldu.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘’2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı’na katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklanmıştır.’’ denildi.
2026 PMYO SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecek.
İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemleri yapılacak.
2026 PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
PMYO MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?
Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacak. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, çanta, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav merkezinde emanet alınmayacak.
FİZİKİ YETERLİLİK PARKURUNA KİMLER KATILABİLECEK?
Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
UYARI: Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.
Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
UYARI: Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır.
UYARI: Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
25. DÖNEM PMYO GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI İÇİN TIKLAYINIZ
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Mülakat Sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
Konu hakkında bilgi düzeyi,
Kendisinden istenileni kavrama,
Özgüveni,
İfade etme yeteneği,
Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının % 25’i, Mülakat Sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin 1’inci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının %25’inin toplamıdır.
Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.
Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.