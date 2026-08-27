PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN 2026? PMYO fiziki yeterlilik parkur sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 25. Dönem PMYO parkur sınavı tarihi!

PMYO MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?

Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacak. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, çanta, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav merkezinde emanet alınmayacak.