BİM’in 8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında mutfaktan ev yaşamına, temizlikten elektronik ürünlere kadar birçok farklı kategori yer alıyor. Tüketicilerin ilgisini çeken kampanyalarda özellikle günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler, beyaz eşya seçenekleri, ev düzenleme ürünleri ve mobilya alternatifleri öne çıkıyor. 11 Eylül Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Tefal tencere ve wok tava, manuel rondo, Paşabahçe bardak setleri ve farklı boyutlardaki valiz modelleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi indirimli ürünler yer alacak? 8-9-11 ve 13 Eylül 2026 tarihli aktüel katalogda bulunan tüm ürünlerin listesi ve kampanya detayları haberimizde…