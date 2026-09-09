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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 8-9-11-13 Eylül 2026 aktüel kataloğunda neler var? Sandıklı Baza, Su Arıtma Cihazı, Pasaport Kılıfı geliyor...

        BİM 8-9-11-13 Eylül 2026 aktüel kataloğunda neler var? Sandıklı Baza, Su Arıtma Cihazı, Pasaport Kılıfı geliyor...

        BİM'in 8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 tarihli aktüel ürün katalogları tüketicilerin beğenisine sunuldu. Her hafta farklı günlerde yeni kampanyalarla raflara çıkan BİM aktüel ürünleri, bu hafta da gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride avantajlı seçenekler sunuyor. 8 Eylül Salı günü başlayacak kampanyada Kuru Meyve Ruloları, Züber Meyve Topu ve Kurabiye çeşitleri gibi atıştırmalıkların yanı sıra kağıt havlu, bebek bezi ve Yumoş sıvı çamaşır deterjanı gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alacak. BİM'in 9 Eylül 2026 aktüel kataloğunda ise Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı ve Dienni Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak gibi dikkat çeken ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri neler? 8-9-11 ve 13 Eylül 2026 aktüel kataloglarında hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM kampanyasındaki tüm ürünlerin detaylı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in 8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında mutfaktan ev yaşamına, temizlikten elektronik ürünlere kadar birçok farklı kategori yer alıyor. Tüketicilerin ilgisini çeken kampanyalarda özellikle günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler, beyaz eşya seçenekleri, ev düzenleme ürünleri ve mobilya alternatifleri öne çıkıyor. 11 Eylül Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Tefal tencere ve wok tava, manuel rondo, Paşabahçe bardak setleri ve farklı boyutlardaki valiz modelleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi indirimli ürünler yer alacak? 8-9-11 ve 13 Eylül 2026 tarihli aktüel katalogda bulunan tüm ürünlerin listesi ve kampanya detayları haberimizde…

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        BİM 8 EYLÜL 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Emin Dana Kangal Sucuk 500 g 299 TL

        Emin Dana Baton Kavurma 1000 g 999 TL

        Paşalı Dana Kıyma 1000 g 649 TL

        Namet Fıstıklı Hindi Salam 2x50 g 37,50 TL

        Banvit Dilimli Piliç Salam 60 g 16 TL

        Hastavuk Piliç Döner 1000 g 259 TL

        Erpiliç Dilimli Piliç Sucuk 500 g 119 TL

        Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL

        Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 g 77,50 TL

        Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 349 TL

        Altınkılınç Çilekli Kefir 1 L 109 TL

        Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL

        Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL

        Yörsan Süzme Yoğurt 900 g 139 TL

        Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL

        Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL

        Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot 4x80 ml 99,50 TL

        Moova %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 330 ml 39 TL

        Nilky Yaban Mersinli & Keten Tohumlu Probiyo 140 g 55 TL

        Kiri Labne 3x150 g 149 TL

        Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 139 TL

        Superfresh Mantı 1 kg 215 TL

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        Servet Kakaolu Fındık Kreması 315 g 349 TL

        VIP Soğuk Kahve White Chocolate Mocha 250 ml 39,50 TL

        Perfect Delights Kuru Meyve Ruloları 100 g 109 TL

        Dokuru Kuru Meyve Çeşitleri 159 TL

        Nutymax Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 g 99 TL

        Twix Kakao ve Bisküvi Parçaklı Krema 200 g 149 TL

        Züber Kids Meyve Bar 75 g 109 TL

        Züber Meyve Topu 80 g 69,50 TL

        Züber Kurabiye Çeşitleri 80 g 119 TL

        Otamon Kuru Üzüm Çeşitleri 30 g 9 TL

        Bifa Keks Kakao Kaplamalı Karamel Dolgulu Kek 175 g 39 TL

        Ülker Dankek Muzlu Rulo Pasta 235 g 55 TL

        Snickers Creamy Yer Fıstıklı Çikolatalı Bar 36,5 g 39 TL

        Ülker Albeni Çikolata Kaplı Dolgulu Kek 43 g 19,75 TL

        Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120'li 159 TL

        Ülker Yupo Ekşi Solucan Yumuşak Şeker 200 g 59 TL

        Munchiz Dora Mısır Çerezi 110 g 34 TL

        Ülker Çizi Bigbang Krem Peyniri & Kırmızı Biber Aromalı Burgu Kraker 70 g 19 TL

        Abdullah Efendi Kahve Çeşitleri 65 TL

        Tamek Karpuz Çilek Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 125 TL

        Avoya Ananas Aromalı Maden Suyu 4x250 ml 99 TL

        Karlıtepe Kırmızı Elma Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 57 TL

        Sarıyer Gazlı İçecek Kola 4x1 L 129 TL

        Redbull Enerji İçeceği 355 ml 79,50 TL

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        Solo Kağıt Havlu 16'lı 219 TL

        Solo Tuvalet Kağıdı 40'lı 319 TL

        Ariel Toz Deterjan Dağ Esintisi 9 kg 499 TL

        Domestos Ultra Çamaşır Suyu Dual Action 750 ml 79 TL

        Domestos Wc Blok 5'li 199 TL

        Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL

        Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 409 TL

        Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 60'lı 89 TL

        Scarlett Hijyenik Ped Gece 28'li 89 TL

        Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL

        Solo As-Çek-Kullan Kağıt Havlu 7 Rulo 139 TL

        Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 189 TL

        ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 155 TL

        Sır Bio Sıvı Bulaşık Deterjanı Bitkisel Özlü 1000 ml 99 TL

        Dalan Katı Sabun 720 g 95 TL

        Blendax Şampuan 900 ml 149 TL

        Taft Saç Köpüğü 150 ml 175 TL

        Taft Saç Spreyi Mega Güçlü Kaşmir 250 ml 175 TL

        Forever Seyahat Seti 5'li 79 TL

        Powerdent Misvak Diş Fırçası 49 TL

        Duru Duş Jeli 650 ml 85 TL

        Unibaby Bebek Şampuanı 900 ml 149 TL

        Dermokil Saç Maskesi 25 ml 25 TL

        Urban Care Sıvı Saç Kremi 150 ml 99 TL

        Blade 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL

        Emotion 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL

        Pure Korean Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri 29,50 TL

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        BİM 9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        Keysmart KEY 490 NFS Nofrost Buzdolabı 35.900 TL

        Keysmart KEY 430 NFE Nofrost Buzdolabı 25.500 TL

        Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL

        Keysmart KEY 300 NFE Nofrost Buzdolabı 21.900 TL

        Keysmart KEY 910 CM 9 kg Çamaşır Makinesi 22.900 TL

        Keysmart KEY 810 CM 8 kg Çamaşır Makinesi 20.900 TL

        Keysmart KEY 712 CM 7 kg Çamaşır Makinesi 17.900 TL

        Keysmart KEY 90 KM 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 19.900 TL

        Keysmart KEY 80 KM 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17.900 TL

        Keysmart KEY 4014 BMS 4 Programlı Bulaşık Makinesi 18.900 TL

        Keysmart KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 15.900 TL

        Kumtel HSA-103 Deposuz Su Arıtma Cihazı 6.900 TL

        Dienni Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak 7.250 TL

        Dienni Çift Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık 12.950 TL

        Dienni Tek Kişilik Paket Yaylı Yatak 4.550 TL

        Dienni Tek Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık 9.750 TL

        Dienni Kapaklı Raflı Çalışma Masası 1.950 TL

        Dienni İki Çekmeceli Komodin 1.450 TL

        Dienni 3 Çekmeceli Bölmeli Şifonyer 2.650 TL

        Profesyonel Cam Temizleme Seti 2.490 TL

        Homedius Time Boyun Destekli Visco Yastık 849 TL

        Homedius Queen Boyun Destekli Visco Yastık 899 TL

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        BİM 11 EYLÜL 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 75 TL

        Bonera Academia Tek Fiyat Emaye Ürünler 449 TL

        Çatal Kaşıklı Saklama Kabı 3 Katlı 99 TL

        Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 45 TL

        Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL

        Saklama Kabı Seti 6'lı 145 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni 119 TL

        Çelik Kesme Panosu 439 TL

        Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 189 TL

        Çift Renkli Çizgili Kase 39 TL

        Paslanmaz Süt Süzgeci 69 TL

        Renkli Süzgeç 42 TL

        Ceviz Kıracağı 109 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 219 TL

        Tek Fiyat Makyaj Organizer Çeşitleri 49 TL

        Çekmeceli Düzenleyici 2 Katlı 189 TL

        Okyanus Mermer Desenli Banyo Seti 2'li 399 TL

        Okyanus Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 75 TL

        İki Katlı Şampuanlık 159 TL

        Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 249 TL

        Fonksiyonel Askı Çeşitleri 45 TL

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        Tefal Simplicity Wok Tava 999 TL

        Tefal Karnıyarık Tencere 1.650 TL

        Tefal Krep Tava 749 TL

        Tefal Sahan 949 TL

        Tefal Manuel Rondo 799 TL

        Santoku Bıçağı 399 TL

        Şef Bıçağı 499 TL

        Chef's Karnıyarık Tencere 519 TL

        Chef's Tava 319 TL

        Benante 7 Parça Çerezlik Seti 349 TL

        Glass in Love Renkli Desenli Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak 109 TL

        Paşabahçe Leafy Meşrubat Bardağı 4'lü 479 TL

        Paşabahçe Leafy Su Şişesi 179 TL

        Benante Salata Tabağı 169 TL

        Melamin Kek Fanusu 229 TL

        Colorina Lavanta Desenli Cam Pasta Tabağı 4'lü 499 TL

        Colorina Renkli Ayaklı Cam Servis Tabağı 219 TL

        Paşabahçe Leafy Tuzluk Biberlik Seti 2'li 119 TL

        Rakle Desenli Kupa ve Mum Seti 259 TL

        Cam Kase Seti 2'li 149 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Bardak 42 TL

        Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 329 TL

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        Wexta Büyük Boy Valiz 1.300 TL

        Wexta Küçük Boy Valiz 999 TL

        Wexta Orta Boy Valiz 1.150 TL

        Pasaport Kılıfı 129 TL

        North Pacific Valiz Etiketi 99 TL

        Valiz Etiketi 99 TL

        Valiz Organizer Set 6'lı 135 TL

        Kiğılı DynamiC Kemer 199 TL

        Sırt Çantası Kadın 449 TL

        Tek Kişilik Battaniye 679 TL

        Çift Kişilik Battaniye 729 TL

        Maisonette El Havlusu 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 115 TL

        Havlu Saç Bonesi 69 TL

        Ayak Havlusu 85 TL

        Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 129 TL

        Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek 3'lü 69 TL

        Bolero Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek 59 TL

        Penti Pantolon Çorabı Kadın 2'li 49 TL

        Penti Külotlu Çorap Çocuk 69 TL

        Boxer Erkek Çocuk 2'li 99 TL

        Dantelli Külot Kadın 2'li 69 TL

        DAGİ Sporcu Tayt 429 TL

        Düğmeli Pijama Takımı Kadın 429 TL

        Atlet Kız/Erkek Çocuk 2'li 119 TL

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        BİM 13 EYLÜL 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        TCL 65" 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

        Strong 43' Whaleos 10 Full HD TV ST43EW4000F 11.750 TL

        Dijitsu 55' 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19.900 TL

        Polosmart Nostaljik Radyo Fs118 999 TL

        Nordica Katlanabilir Damacana Su Pompası 249 TL

        JBL Kulak Üstü Kulaklık Tune 527BT 1.790 TL

        Omix 01 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 8.900 TL

        House Pratik Hareket Sensörlü Lamba Hp91 199 TL

        House Pratik Şarjlı El Feneri Hp111 249 TL

        Bix Masa Üstü Telefon Tutucu 199 TL

        Philips Led Ampul 8W 59 TL

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        Philips Buharlı Ütü Azur DST7011/20 2.750 TL

        Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 12.900 TL

        RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet 31.500 TL

        RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

        Ape Ryder Elektrikli Bisiklet Ape Ryder Jambo 35.500 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge XB2122/10 5.490 TL

        Arzum Teablend Çay Makinesi AR3141 1.990 TL

        Fakir Tosty Izgara ve Tost Makinesi 2.990 TL

        Fakir Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

        Fakir Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

        Fakir Çelik Kettle 990 TL

        Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL

        Polosmart Otomatik Dönen Saç Maşası 1.190 TL

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        Lego Helikopterli Açık Kasa Kamyon 959 TL

        Barbie / Hot Wheels Lisanslı Çalışma Masası 990 TL

        Piccolo Mondi Kafesli Dinozor Seti 109 TL

        Articolo A5 Renkli Gold Defter 129 TL

        Diytoy Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 439 TL

        Akademi Çocuk Tükenmez Resim Defteri 119 TL

        Piccolo Mondi Pelüş Balerin Kedi 349 TL

        Piccolo Mondi Lahana Bebek 499 TL

        Lego Sallanan Bitkiler 959 TL

        Balloonia Renkli Balon 10'lu 69 TL

        Redka Kule Denge Oyunu 189 TL

        Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 109 TL

        Goloy Zeka Küpü 69 TL

        Piccolo Mondi Oyun Çadırı 479 TL

        MGS Smartland Yazı Tahtası 219 TL

        Boya ve Keşfet Kitapları 119 TL

        Goloy Blok Oyuncak Neon ve Pastel Renkler 379 TL

        Yükselen Zeka PanoBig - Dünyanın En Büyük Etkinlik Kitabı 299 TL

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