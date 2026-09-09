BİM 8-9-11-13 Eylül 2026 aktüel kataloğunda neler var? Sandıklı Baza, Su Arıtma Cihazı, Pasaport Kılıfı geliyor...
BİM'in 8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 tarihli aktüel ürün katalogları tüketicilerin beğenisine sunuldu. Her hafta farklı günlerde yeni kampanyalarla raflara çıkan BİM aktüel ürünleri, bu hafta da gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojiden ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride avantajlı seçenekler sunuyor. 8 Eylül Salı günü başlayacak kampanyada Kuru Meyve Ruloları, Züber Meyve Topu ve Kurabiye çeşitleri gibi atıştırmalıkların yanı sıra kağıt havlu, bebek bezi ve Yumoş sıvı çamaşır deterjanı gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alacak. BİM'in 9 Eylül 2026 aktüel kataloğunda ise Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı ve Dienni Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak gibi dikkat çeken ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri neler? 8-9-11 ve 13 Eylül 2026 aktüel kataloglarında hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM kampanyasındaki tüm ürünlerin detaylı listesi…
BİM’in 8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 aktüel ürün katalogları yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında mutfaktan ev yaşamına, temizlikten elektronik ürünlere kadar birçok farklı kategori yer alıyor. Tüketicilerin ilgisini çeken kampanyalarda özellikle günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler, beyaz eşya seçenekleri, ev düzenleme ürünleri ve mobilya alternatifleri öne çıkıyor. 11 Eylül Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Tefal tencere ve wok tava, manuel rondo, Paşabahçe bardak setleri ve farklı boyutlardaki valiz modelleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi indirimli ürünler yer alacak? 8-9-11 ve 13 Eylül 2026 tarihli aktüel katalogda bulunan tüm ürünlerin listesi ve kampanya detayları haberimizde…
BİM 8 EYLÜL 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Emin Dana Kangal Sucuk 500 g 299 TL
Emin Dana Baton Kavurma 1000 g 999 TL
Paşalı Dana Kıyma 1000 g 649 TL
Namet Fıstıklı Hindi Salam 2x50 g 37,50 TL
Banvit Dilimli Piliç Salam 60 g 16 TL
Hastavuk Piliç Döner 1000 g 259 TL
Erpiliç Dilimli Piliç Sucuk 500 g 119 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL
Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g 77,50 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 349 TL
Altınkılınç Çilekli Kefir 1 L 109 TL
Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL
Yörsan Süzme Yoğurt 900 g 139 TL
Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL
Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL
Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot 4x80 ml 99,50 TL
Moova %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 330 ml 39 TL
Nilky Yaban Mersinli & Keten Tohumlu Probiyo 140 g 55 TL
Kiri Labne 3x150 g 149 TL
Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 139 TL
Superfresh Mantı 1 kg 215 TL
Servet Kakaolu Fındık Kreması 315 g 349 TL
VIP Soğuk Kahve White Chocolate Mocha 250 ml 39,50 TL
Perfect Delights Kuru Meyve Ruloları 100 g 109 TL
Dokuru Kuru Meyve Çeşitleri 159 TL
Nutymax Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 3x44 g 99 TL
Twix Kakao ve Bisküvi Parçaklı Krema 200 g 149 TL
Züber Kids Meyve Bar 75 g 109 TL
Züber Meyve Topu 80 g 69,50 TL
Züber Kurabiye Çeşitleri 80 g 119 TL
Otamon Kuru Üzüm Çeşitleri 30 g 9 TL
Bifa Keks Kakao Kaplamalı Karamel Dolgulu Kek 175 g 39 TL
Ülker Dankek Muzlu Rulo Pasta 235 g 55 TL
Snickers Creamy Yer Fıstıklı Çikolatalı Bar 36,5 g 39 TL
Ülker Albeni Çikolata Kaplı Dolgulu Kek 43 g 19,75 TL
Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120'li 159 TL
Ülker Yupo Ekşi Solucan Yumuşak Şeker 200 g 59 TL
Munchiz Dora Mısır Çerezi 110 g 34 TL
Ülker Çizi Bigbang Krem Peyniri & Kırmızı Biber Aromalı Burgu Kraker 70 g 19 TL
Abdullah Efendi Kahve Çeşitleri 65 TL
Tamek Karpuz Çilek Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 125 TL
Avoya Ananas Aromalı Maden Suyu 4x250 ml 99 TL
Karlıtepe Kırmızı Elma Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 57 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola 4x1 L 129 TL
Redbull Enerji İçeceği 355 ml 79,50 TL
Solo Kağıt Havlu 16'lı 219 TL
Solo Tuvalet Kağıdı 40'lı 319 TL
Ariel Toz Deterjan Dağ Esintisi 9 kg 499 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu Dual Action 750 ml 79 TL
Domestos Wc Blok 5'li 199 TL
Mr. Oxy Maxima Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 409 TL
Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 60'lı 89 TL
Scarlett Hijyenik Ped Gece 28'li 89 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL
Solo As-Çek-Kullan Kağıt Havlu 7 Rulo 139 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 189 TL
ABC Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 155 TL
Sır Bio Sıvı Bulaşık Deterjanı Bitkisel Özlü 1000 ml 99 TL
Dalan Katı Sabun 720 g 95 TL
Blendax Şampuan 900 ml 149 TL
Taft Saç Köpüğü 150 ml 175 TL
Taft Saç Spreyi Mega Güçlü Kaşmir 250 ml 175 TL
Forever Seyahat Seti 5'li 79 TL
Powerdent Misvak Diş Fırçası 49 TL
Duru Duş Jeli 650 ml 85 TL
Unibaby Bebek Şampuanı 900 ml 149 TL
Dermokil Saç Maskesi 25 ml 25 TL
Urban Care Sıvı Saç Kremi 150 ml 99 TL
Blade 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL
Emotion 2'li Deodorant Seti 2x150 ml 219 TL
Pure Korean Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri 29,50 TL
BİM 9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU
Keysmart KEY 490 NFS Nofrost Buzdolabı 35.900 TL
Keysmart KEY 430 NFE Nofrost Buzdolabı 25.500 TL
Keysmart KEY 330 STE Buzdolabı 19.900 TL
Keysmart KEY 300 NFE Nofrost Buzdolabı 21.900 TL
Keysmart KEY 910 CM 9 kg Çamaşır Makinesi 22.900 TL
Keysmart KEY 810 CM 8 kg Çamaşır Makinesi 20.900 TL
Keysmart KEY 712 CM 7 kg Çamaşır Makinesi 17.900 TL
Keysmart KEY 90 KM 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 19.900 TL
Keysmart KEY 80 KM 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 17.900 TL
Keysmart KEY 4014 BMS 4 Programlı Bulaşık Makinesi 18.900 TL
Keysmart KEY 4014 BM 4 Programlı Bulaşık Makinesi 15.900 TL
Kumtel HSA-103 Deposuz Su Arıtma Cihazı 6.900 TL
Dienni Çift Kişilik Paket Yaylı Yatak 7.250 TL
Dienni Çift Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık 12.950 TL
Dienni Tek Kişilik Paket Yaylı Yatak 4.550 TL
Dienni Tek Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık 9.750 TL
Dienni Kapaklı Raflı Çalışma Masası 1.950 TL
Dienni İki Çekmeceli Komodin 1.450 TL
Dienni 3 Çekmeceli Bölmeli Şifonyer 2.650 TL
Profesyonel Cam Temizleme Seti 2.490 TL
Homedius Time Boyun Destekli Visco Yastık 849 TL
Homedius Queen Boyun Destekli Visco Yastık 899 TL
BİM 11 EYLÜL 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 75 TL
Bonera Academia Tek Fiyat Emaye Ürünler 449 TL
Çatal Kaşıklı Saklama Kabı 3 Katlı 99 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 45 TL
Emaye Közmatik / Tepsi 109 TL
Saklama Kabı Seti 6'lı 145 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 119 TL
Çelik Kesme Panosu 439 TL
Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 189 TL
Çift Renkli Çizgili Kase 39 TL
Paslanmaz Süt Süzgeci 69 TL
Renkli Süzgeç 42 TL
Ceviz Kıracağı 109 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 219 TL
Tek Fiyat Makyaj Organizer Çeşitleri 49 TL
Çekmeceli Düzenleyici 2 Katlı 189 TL
Okyanus Mermer Desenli Banyo Seti 2'li 399 TL
Okyanus Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 75 TL
İki Katlı Şampuanlık 159 TL
Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 249 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri 45 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 999 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.650 TL
Tefal Krep Tava 749 TL
Tefal Sahan 949 TL
Tefal Manuel Rondo 799 TL
Santoku Bıçağı 399 TL
Şef Bıçağı 499 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 519 TL
Chef's Tava 319 TL
Benante 7 Parça Çerezlik Seti 349 TL
Glass in Love Renkli Desenli Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak 109 TL
Paşabahçe Leafy Meşrubat Bardağı 4'lü 479 TL
Paşabahçe Leafy Su Şişesi 179 TL
Benante Salata Tabağı 169 TL
Melamin Kek Fanusu 229 TL
Colorina Lavanta Desenli Cam Pasta Tabağı 4'lü 499 TL
Colorina Renkli Ayaklı Cam Servis Tabağı 219 TL
Paşabahçe Leafy Tuzluk Biberlik Seti 2'li 119 TL
Rakle Desenli Kupa ve Mum Seti 259 TL
Cam Kase Seti 2'li 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Bardak 42 TL
Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 329 TL
Wexta Büyük Boy Valiz 1.300 TL
Wexta Küçük Boy Valiz 999 TL
Wexta Orta Boy Valiz 1.150 TL
Pasaport Kılıfı 129 TL
North Pacific Valiz Etiketi 99 TL
Valiz Etiketi 99 TL
Valiz Organizer Set 6'lı 135 TL
Kiğılı DynamiC Kemer 199 TL
Sırt Çantası Kadın 449 TL
Tek Kişilik Battaniye 679 TL
Çift Kişilik Battaniye 729 TL
Maisonette El Havlusu 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 115 TL
Havlu Saç Bonesi 69 TL
Ayak Havlusu 85 TL
Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 129 TL
Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek 3'lü 69 TL
Bolero Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek 59 TL
Penti Pantolon Çorabı Kadın 2'li 49 TL
Penti Külotlu Çorap Çocuk 69 TL
Boxer Erkek Çocuk 2'li 99 TL
Dantelli Külot Kadın 2'li 69 TL
DAGİ Sporcu Tayt 429 TL
Düğmeli Pijama Takımı Kadın 429 TL
Atlet Kız/Erkek Çocuk 2'li 119 TL
BİM 13 EYLÜL 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
TCL 65" 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL
Strong 43' Whaleos 10 Full HD TV ST43EW4000F 11.750 TL
Dijitsu 55' 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19.900 TL
Polosmart Nostaljik Radyo Fs118 999 TL
Nordica Katlanabilir Damacana Su Pompası 249 TL
JBL Kulak Üstü Kulaklık Tune 527BT 1.790 TL
Omix 01 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 8.900 TL
House Pratik Hareket Sensörlü Lamba Hp91 199 TL
House Pratik Şarjlı El Feneri Hp111 249 TL
Bix Masa Üstü Telefon Tutucu 199 TL
Philips Led Ampul 8W 59 TL
Philips Buharlı Ütü Azur DST7011/20 2.750 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 12.900 TL
RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet 31.500 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet Ape Ryder Jambo 35.500 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge XB2122/10 5.490 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi AR3141 1.990 TL
Fakir Tosty Izgara ve Tost Makinesi 2.990 TL
Fakir Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
Fakir Türk Kahve Makinesi 1.690 TL
Fakir Çelik Kettle 990 TL
Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL
Polosmart Otomatik Dönen Saç Maşası 1.190 TL
Lego Helikopterli Açık Kasa Kamyon 959 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Çalışma Masası 990 TL
Piccolo Mondi Kafesli Dinozor Seti 109 TL
Articolo A5 Renkli Gold Defter 129 TL
Diytoy Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 439 TL
Akademi Çocuk Tükenmez Resim Defteri 119 TL
Piccolo Mondi Pelüş Balerin Kedi 349 TL
Piccolo Mondi Lahana Bebek 499 TL
Lego Sallanan Bitkiler 959 TL
Balloonia Renkli Balon 10'lu 69 TL
Redka Kule Denge Oyunu 189 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 109 TL
Goloy Zeka Küpü 69 TL
Piccolo Mondi Oyun Çadırı 479 TL
MGS Smartland Yazı Tahtası 219 TL
Boya ve Keşfet Kitapları 119 TL
Goloy Blok Oyuncak Neon ve Pastel Renkler 379 TL
Yükselen Zeka PanoBig - Dünyanın En Büyük Etkinlik Kitabı 299 TL