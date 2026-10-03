RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026-2027 Diyanet takvimi ile Üç Aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?

2027 yılına yaklaşılırken üç ayların başlangıcı ve Ramazan takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlayacağı tarihlerle birlikte Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı günleri de açıklandı. İlk sahur ve ilk orucun hangi gün tutulacağı da takvimle netlik kazandı. Peki 2027'de üç aylar hangi tarihte başlayacak, Ramazan'ın ilk günü ne zaman olacak? İşte yıl boyunca idrak edilecek önemli dini günlere ilişkin tarihler…