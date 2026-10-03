RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2026-2027 Diyanet takvimi ile Üç Aylar ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?
2027 yılında üç ayların ve Ramazan ayının hangi tarihlerde başlayacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimiyle Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri netleşirken, ilk sahur, ilk oruç, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geleceği de belli oldu. Peki 2027 üç aylar ne zaman başlayacak, Ramazan ayının ilk günü hangi tarihe denk geliyor? İşte Diyanet takviminde yer alan önemli dini günler ve merak edilen tarihler…
2027 yılına yaklaşılırken üç ayların başlangıcı ve Ramazan takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlayacağı tarihlerle birlikte Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı günleri de açıklandı. İlk sahur ve ilk orucun hangi gün tutulacağı da takvimle netlik kazandı. Peki 2027'de üç aylar hangi tarihte başlayacak, Ramazan'ın ilk günü ne zaman olacak? İşte yıl boyunca idrak edilecek önemli dini günlere ilişkin tarihler…
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilmeye başlanacak. Aynı gün, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili de kutlanacak.
Recep ayının sona ermesiyle birlikte üç ayların ikinci halkası olan Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan öncesindeki manevi hazırlık dönemi olarak kabul edilen Şaban ayında idrak edilen Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesine denk gelecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.