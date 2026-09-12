Real Madrid ile Rayo Vallecano, LaLiga'nın 5. haftasında Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle forma giyememesinin ardından Rayo Vallecano maçında yeniden sahaya çıkması bekleniyor. Peki Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Rayo Vallecano maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi...