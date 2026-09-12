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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, LaLiga'nın 5. haftasında Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında alınan galibiyetin ardından sahaya çıkacak olan Real Madrid, taraftarı önünde üç puan hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Real Madrid - Rayo Vallecano maçı canlı izle, canlı yayın izle ve maçın muhtemel 11'leri aramaları gündemi meşgul etmeye başladı. Peki Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Rayo Vallecano maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Real Madrid ile Rayo Vallecano, LaLiga'nın 5. haftasında Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geliyor. Milli futbolcu Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle forma giyememesinin ardından Rayo Vallecano maçında yeniden sahaya çıkması bekleniyor. Peki Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Rayo Vallecano maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi...

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        REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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        REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid - Rayo Vallecano karşılaşması Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        REAL MADRİD - RAYO VALLECANO CANLI İZLE

        Real Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı resmi yayıncı platformlar üzerinden takip edebilecek. Maçın başlama saati geldiğinde S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayın ekranına ulaşılabilecek.

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'in Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği geliyor. Real Madrid'in 11 Eylül'de açıkladığı maç kadrosunda Arda Güler'in adı da yer aldı. Milli futbolcu, Inter karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyememişti ve Rayo Vallecano maçı öncesinde yeniden kadroya dahil edildi.

        İspanyol basınındaki muhtemel 11 değerlendirmelerinde Arda Güler'in Rayo Vallecano karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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        REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois , Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

        Rayo Vallecano: Cardenas, Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa, Lopez, Valentin, Diaz, Tsitaishvili, Camello, A. Garcia

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        #Real Madrid Rayo Vallecano maçı
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