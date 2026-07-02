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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 1 TEMMUZ ÇARŞAMBA || Muhtemel Aşk, Var mısın Yok musun, Doğanın Kanunu, MasterChef.. Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 1 TEMMUZ ÇARŞAMBA || Muhtemel Aşk, Var mısın Yok musun, Doğanın Kanunu, MasterChef.. Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 1 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Muhtemel Aşk, Var mısın Yok musun, Doğanın Kanunu, MasterChef ve Dünya Kupası maçları ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 1 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen YMuhtemel Aşk, Var mısın Yok musun, Doğanın Kanunu, MasterChef ve Dünya Kupası maçları" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 2 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 2 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 2 TEMMUZ

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 2 TEMMUZ

        4

        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 2 TEMMUZ

        5
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