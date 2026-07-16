REYTİNG SONUÇLARI 15 TEMMUZ AB VE TOTAL SIRALAMA || Dünya Kupası yarı finali Arjantin - İngiltere maçı, Asırlık Gece, Doğanın Kanunu

Burdur'da esnaf Ali Güler (79), 50 yıl önce sıfır kilometrede aldığı motosikletine gözü gibi bakıyor. Sadece yaz aylarında kullandığı motosikletini kışın evindeki kapalı otoparkta koruyan Ali Güler, "Yazın motosiklet benim için ömür gibi. 'Sat' diye gelen çok ama satılık değil, torunlarıma kalır" de... Daha Fazla Göster

Burdur'da esnaf Ali Güler (79), 50 yıl önce sıfır kilometrede aldığı motosikletine gözü gibi bakıyor. Sadece yaz aylarında kullandığı motosikletini kışın evindeki kapalı otoparkta koruyan Ali Güler, "Yazın motosiklet benim için ömür gibi. 'Sat' diye gelen çok ama satılık değil, torunlarıma kalır" dedi. - DHA Daha Az Göster