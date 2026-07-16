REYTİNG SONUÇLARI 15 TEMMUZ AB VE TOTAL SIRALAMA || Dünya Kupası yarı finali Arjantin - İngiltere maçı, Asırlık Gece, Doğanın Kanunu
Reyting sonuçları 15 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Dünya Kupası yarı finali Arjantin - İngiltere maçı, Asırlık Gece, Doğanın Kanunu" reyting yarışında öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 15 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Reyting sonuçları 15 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Dünya Kupası yarı finali Arjantin - İngiltere maçı, Asırlık Gece, Doğanın Kanunu" öne çıkanlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 15 Temmuz AB ve total reyting sonuçları..." reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 15 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 15 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...
AB REYTİNG SONUÇLARI 15 TEMMUZ
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 15 TEMMUZ