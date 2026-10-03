REYTİNG YARIŞI KIZIŞTI | 2 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABC1, AB ve Total'de Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef kaçıncı oldu?

2 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı.

Total grubunda ''Taşacak Bu Deniz'' birinci sırada yer aldı. Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ikinci, ''Taşacak Bu Deniz'' dizisinin özeti ise üçüncü oldu.

AB grubunun zirvesinde Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yer aldı. ''Taşacak Bu Deniz'' ikinci, dizinin özet bölümü ise üçüncü sıraya yerleşti.

ABC grubunda da Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması birinci oldu. ''Taşacak Bu Deniz'' ikinci, dizinin özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti Total'de 5., AB'de 4., ABC1'de 5. sırada yer aldı.

İşte Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ilk 10'a giren yapımlar ve sıralamaları şöyle;