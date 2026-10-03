REYTİNG YARIŞI KIZIŞTI | 2 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABC1, AB ve Total'de Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef kaçıncı oldu?
Televizyon ekranlarında cuma gecesi rekabeti kızıştı. 2 Ekim Cuma akşamı Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Belçika - Türkiye maçı futbolseverlerle buluşurken, TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise dizi tekrarları yayınlanırken, hangi yapımın reytinglerde zirveye yerleştiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef Türkiye reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 2 Ekim 2026 reyting sonuçları ile 20+ABC1, AB ve Total sıralaması…
Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Kızılcık Şerbeti dizisi ve MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Taşacak Bu Deniz dizisi yeni sezonu açarken, futbolseverler Belçika - Türkiye maçı için ekran başındaydı. Hangi yapımın geceyi zirvede tamamladığı ise büyük bir merak konusu. Peki dün akşamın reyting birincisi kim oldu? İşte 2 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve 20+ABC1 sıralaması...
2 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Total grubunda ''Taşacak Bu Deniz'' birinci sırada yer aldı. Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ikinci, ''Taşacak Bu Deniz'' dizisinin özeti ise üçüncü oldu.
AB grubunun zirvesinde Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yer aldı. ''Taşacak Bu Deniz'' ikinci, dizinin özet bölümü ise üçüncü sıraya yerleşti.
ABC grubunda da Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması birinci oldu. ''Taşacak Bu Deniz'' ikinci, dizinin özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti Total'de 5., AB'de 4., ABC1'de 5. sırada yer aldı.
İşte Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ilk 10'a giren yapımlar ve sıralamaları şöyle;
2 EKİM 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI
1. Taşacak Bu Deniz — TRT 1
2. Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması — ATV
3. Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
5. Kızılcık Şerbeti — Show TV
6. Esra Erol'da — ATV
7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW
8. İddiaların Aksine — TRT 1
9. ATV Ana Haber — ATV
10. Kızılcık Şerbeti (Özet) — Show TV
2 EKİM 2026 CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI
1. Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması — ATV
2. Taşacak Bu Deniz — TRT 1
3. Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1
4. Kızılcık Şerbeti — Show TV
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
6. Kızılcık Şerbeti (Özet) — Show TV
7. İddiaların Aksine — TRT 1
8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW
9. Esra Erol'da — ATV
10. MasterChef Türkiye — TV8
2 EKİM 2026 CUMA 20+ABC1 REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI
1. Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması — ATV
2. Taşacak Bu Deniz — TRT 1
3. Taşacak Bu Deniz (Özet) — TRT 1
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
5. Kızılcık Şerbeti — Show TV
6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber — NOW
7. Kızılcık Şerbeti (Özet) — Show TV
8. İddiaların Aksine — TRT 1
9. Esra Erol'da — ATV
10. ATV Ana Haber — ATV