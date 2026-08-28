Reyting sonuçları 27 Ağustos 2026: Muhtemel Aşk, MasterChef… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

27 Ağustos 2026 reyting sonuçları, günün en çok izlenen yapımlarını öğrenmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Birbirinden farklı yapımların yayınlandığı perşembe akşamında, dizi, yarışma ve sinema filmleri reyting yarışında karşı karşıya geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe reyting sonuçları...