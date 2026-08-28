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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları 27 Ağustos 2026: Muhtemel Aşk, MasterChef… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları 27 Ağustos 2026: Muhtemel Aşk, MasterChef… Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        27 Ağustos 2026 reyting sonuçları, dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların akıbetini merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken Kanal D'de Kılıbık, TRT 1'de Creed 2: Efsane Yükseliyor, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle, NOW TV'de ise İnek Şaban filmleri izleyicilerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralamasında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte, 27 Ağustos 2026Perşembe reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        27 Ağustos 2026 reyting sonuçları, günün en çok izlenen yapımlarını öğrenmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Birbirinden farklı yapımların yayınlandığı perşembe akşamında, dizi, yarışma ve sinema filmleri reyting yarışında karşı karşıya geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe reyting sonuçları...

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        27 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        27 Ağustos 2026 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve böylece reyting listelerinde zirvede yer alan yapım belli olacak.

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        27 AĞUSTOS 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        27 AĞUSTOS 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        27 AĞUSTOS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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        #dünün reyting sonuçları
        #reyting sıralaması
        #27 Ağustos reyting sonuçları
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