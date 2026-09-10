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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Eylül Çarşamba || MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray maçı.. Reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 9 Eylül Çarşamba || MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray maçı.. Reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 9 Eylül Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray Sporting Lizbon maçı reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 9 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları 9 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray Sporting Lizbon maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 9 Eylül AB ve total reyting sıralaması...

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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 9 EYLÜL

        1 SPORTING CP-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
        2 SEVDAN BIR ATES
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        4 ESRA EROL'DA
        5 MASTERCHEF TURKIYE
        6 ASK VE TAHT
        7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        8 ATV ANA HABER
        9 GELINIM MUTFAKTA
        10 SHOW ANA HABER
        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 9 EYLÜL

        1 SPORTING CP-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
        2 MASTERCHEF TURKIYE
        3 SEVDAN BIR ATES
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        5 TUZLU KAHVE (TKR)
        6 ESRA EROL'DA
        7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        8 ASK VE TAHT
        9 MASTERCHEF TURKIYE OZET
        10 SHOW ANA HABER
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 9 EYLÜL

        1 SPORTING CP-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        3 SEVDAN BIR ATES
        4 MASTERCHEF TURKIYE
        5 ESRA EROL'DA
        6 ASK VE TAHT
        7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        8 TUZLU KAHVE (TKR)
        9 KANAL D ANA HABER
        10 SHOW ANA HABER
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        #reyting
        #Reyting sonuçları
        #9 Eylül
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