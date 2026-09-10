Reyting sonuçları 9 Eylül Çarşamba || MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray maçı.. Reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 9 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray Sporting Lizbon maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 9 Eylül AB ve total reyting sıralaması...