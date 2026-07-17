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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI AB - TOTAL SIRALAMA 16 TEMMUZ || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Var mısın Yok musun ve MasterChef de ilk üçte - İşte reyting sıralaması

        REYTİNG SONUÇLARI AB - TOTAL SIRALAMA 16 TEMMUZ || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Var mısın Yok musun ve MasterChef de ilk üçte - İşte reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 16 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında Muhtemel Aşk, Var mısın Yok musun ve MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerinde ilk üçe yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 16 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Muhtemel Aşk, Var mısın Yok musun ve MasterChef" reyting sırlamasında lk üçe yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 16 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 16 TEMMUZ

        1 MUHTEMEL ASK 2 VAR MISIN YOK MUSUN 3 MASTERCHEF TURKIYE 4 IKI DESTAN BIR VATAN (T.S) 5 MUHTEMEL ASK (OZET) 6 NOW ANA HABER 7 KANAL D ANA HABER 8 SICAK GELISME 9 ORUMCEK ADAM (Y.S) 10 VAR MISIN YOK MUSUN OZET
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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 16 TEMMUZ

        1 MUHTEMEL ASK 2 VAR MISIN YOK MUSUN 3 MUHTEMEL ASK (OZET) 4 MASTERCHEF TURKIYE 5 NOW ANA HABER 6 IKI DESTAN BIR VATAN (T.S) 7 VAR MISIN YOK MUSUN OZET 8 ORUMCEK ADAM (Y.S) 9 SHOW ANA HABER 10 KANAL D ANA HABER
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 16 TEMMUZ

        1 MUHTEMEL ASK 2 VAR MISIN YOK MUSUN 3 MASTERCHEF TURKIYE 4 IKI DESTAN BIR VATAN (T.S) 5 MUHTEMEL ASK (OZET) 6 ORUMCEK ADAM (Y.S) 7 NOW ANA HABER 8 KANAL D ANA HABER 9 SICAK GELISME 10 ASK-I MEMNU (TKR)
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