REYTİNG SONUÇLARI AB - TOTAL SIRALAMA 16 TEMMUZ || Muhtemel Aşk rekor kırdı! Var mısın Yok musun ve MasterChef de ilk üçte - İşte reyting sıralaması

Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Muhtemel Aşk, Var mısın Yok musun ve MasterChef" reyting sırlamasında lk üçe yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 16 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...