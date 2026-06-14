Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Haziran Cumartesi hangi yapım zirvede yer aldı?
13 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu, zirvede sürpriz bir değişim yaşandı mı? Total, AB ve ABC1 gruplarında liderlik yarışı nefes keserken, sonuçların detayları gündeme damga vurdu. İşte ayrıntılar...
Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
1
Reytinglerde büyük rekabet! 13 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara gelen yapımlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, hangi programın birinci olduğu merak konusu oldu. İzlenme oranlarında yaşanan değişimler ve günün kazananı haberimizde…
2
13 HAZİRAN CUMARTESİ 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Haziran Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Reyting sıralamasına ilişkin sonuçlar ise izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sonuçlar açıklandığı anda sizlerle paylaşacağız.
3
13 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI