Reyting sonuçları: Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu? 8 Kasım Pazar dün akşam reyting sonuçları

8 Kasım 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17 geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 8 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...