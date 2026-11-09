Reyting sonuçları: Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu? 8 Kasım Pazar dün akşam reyting sonuçları
Televizyon ekranlarında Pazar akşamı reyting yarışı yine hareketli geçti. Dün akşam ekrana gelen Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17 gibi yapımlar reytinglerde ilk sıraya yerleşti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede? İşte 8 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...
Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:01 Güncelleme:
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8 Kasım 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Teşkilat, Ömür Usta, Daha 17 geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar arasında ilk sırlara yerleşti. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede yer aldı? İşte 8 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
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