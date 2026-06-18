Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı?
Roblox'a Türkiye'de uygulanan erişim engeli 680 gün sonra kaldırıldı. Platform, yerel düzenlemelere uyum kapsamında güvenlik politikalarında önemli değişikliklere gitti. Özellikle ebeveyn denetim sistemlerinin güçlendirilmesi ve çocuk güvenliğine yönelik yeni önlemler dikkat çekti. Erişim kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte milyonlarca oyuncu yeniden Roblox'a giriş yapabilecek. Peki Roblox açıldı mı? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı, ne zaman açılacak? İşte Roblox Türkiye erişim engeline ilişkin tüm merak edilenler...
Türkiye'de uzun süredir erişime kapalı olan Roblox için beklenen gelişme yaşandı. Platforma yönelik erişim engeli 18 Haziran 2026 itibarıyla kaldırılırken kullanıcılar yeniden Roblox'a erişim sağlamaya başladı. Roblox'un yeni dönemde güvenlik ve denetim mekanizmalarını daha kapsamlı şekilde uygulayacağı belirtiliyor. Böylece yaklaşık iki yıla yakın süren erişim kısıtlaması sona ermiş oldu. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox Türkiye erişim engeli kalktı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...
ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILDI MI?
Türkiye'de erişim engeli nedeniyle uzun süredir kullanılamayan Roblox, 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yeniden erişime açıldı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte kullanıcılar platforma giriş yapmaya ve oyunlara erişmeye başladı. Özellikle çocuk ve genç kullanıcı kitlesine sahip olan platformun yeniden açılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ROBLOX ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI?
Roblox'a yönelik erişim engeli kaldırıldı. Platformun Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyum sağlaması, içerik denetim süreçlerini geliştirmesi ve kullanıcı güvenliğine yönelik yeni tedbirler alması sonrasında erişim kısıtlamasının kaldırılması kararı alındı. Böylece kullanıcılar herhangi bir ek yönteme ihtiyaç duymadan Roblox'a doğrudan erişebiliyor.
ROBLOX NEDEN YENİDEN AÇILDI?
Roblox'un yeniden erişime açılmasında platformun güvenlik politikalarında yaptığı değişiklikler etkili oldu. Şirket, özellikle çocukların korunmasına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirdiğini ve ebeveyn kontrol araçlarını geliştirdiğini açıkladı. Ayrıca yerel mevzuata uyum konusunda yetkili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
ROBLOX'TA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Roblox'un yeniden açılmasıyla birlikte platformun Türkiye'deki faaliyetlerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Güvenlik, denetim ve ebeveyn kontrolü konularında atılan adımların önümüzdeki süreçte de yakından takip edilmesi bekleniyor. Kullanıcılar ise uzun süren bekleyişin ardından yeniden Roblox dünyasına dönüş yapmanın heyecanını yaşıyor.