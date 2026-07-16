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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ 2026: Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ 2026: Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamu bünyesinde görev yapmak isteyen sağlık çalışanları tarafından yakından izleniyor. Yeni istihdam kapsamında hastaneler, 112 acil sağlık birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri başta olmak üzere birçok birimde görevlendirme yapılması öngörülüyor. Sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alımla ilgili başvuru takvimi, kadro ve branş dağılımı ile kontenjan detaylarının açıklanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak ve hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacak? İşte sürece ilişkin güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için gündeme aldığı 26 bin 673 kişilik personel istihdamına yönelik gelişmeler, kamu sektöründe kariyer hedefleyen sağlık çalışanlarının yakın takibinde bulunuyor. Planlanan alımlar kapsamında yeni personelin hastaneler, 112 acil sağlık birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri başta olmak üzere çeşitli hizmet noktalarında görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık teşkilatındaki personel kapasitesini artırmayı amaçlayan süreçte, başvuruların başlayacağı tarih, kadroların meslek gruplarına göre dağılımı, kontenjan sayıları ve adaylarda aranacak koşullar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi ne zaman duyurulacak ve hangi branşlara yer verilecek? İşte alım sürecine dair beklenen gelişmeler…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin net bilgilerin, ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.

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        SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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