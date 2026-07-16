SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ 2026: Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için gündeme aldığı 26 bin 673 kişilik personel istihdamına yönelik gelişmeler, kamu sektöründe kariyer hedefleyen sağlık çalışanlarının yakın takibinde bulunuyor. Planlanan alımlar kapsamında yeni personelin hastaneler, 112 acil sağlık birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri başta olmak üzere çeşitli hizmet noktalarında görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık teşkilatındaki personel kapasitesini artırmayı amaçlayan süreçte, başvuruların başlayacağı tarih, kadroların meslek gruplarına göre dağılımı, kontenjan sayıları ve adaylarda aranacak koşullar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuru takvimi ne zaman duyurulacak ve hangi branşlara yer verilecek? İşte alım sürecine dair beklenen gelişmeler…