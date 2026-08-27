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        Haberler Bilgi Spor UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle: Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle: Fenerbahçe ve Galatasaray hangi torbada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, play-off turunda Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalırken Galatasaray turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. İki Türk temsilcisinin de yer alacağı kura çekiminde takımların rakipleri belli olacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını ve kura çekimini canlı izleme aramalarını sıklaştırdı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleri belli oldu mu? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminde 36 takım dört torbaya ayrılacak ve her ekip dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalmasıyla Türkiye'nin turnuvadaki temsilci sayısı ikiye yükseldi. Galatasaray ise lig aşamasına doğrudan katılırken iki takım da kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izleme ekranı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi dijital yayın platformu UEFA.tv üzerinden de takip edilebilecek.

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        FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip de kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

        Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ekranlarından kura çekimini takip edebilecek. UEFA'nın resmi UEFA.tv platformu üzerinden de kura çekiminin canlı yayınını izlemek mümkün olacak.

        Kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 rakibi belli olacak.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        1. hafta: 8/10 Eylül 2026

        2. hafta: 13/14 Ekim 2026

        3. hafta: 20/21 Ekim 2026

        4. hafta: 3/4 Kasım 2026

        5. hafta: 24/25 Kasım 2026

        6. hafta: 8/9 Aralık 2026

        7. hafta: 19/20 Ocak 2027

        8. hafta: 27 Ocak 2027

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. TORBA

        PSG

        Bayern Münih

        Real Madrid

        Liverpool

        Inter

        Manchester City

        Arsenal

        Barcelona

        Atletico Madrid

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TORBA

        Aston Villa

        Manchester United

        Borussia Dortmund

        Roma

        Sporting

        Porto

        Club Brugge

        PSV

        Real Betis

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. TORBA

        Feyenoord

        Lille

        Napoli

        RB Leipzig

        Villarreal

        Shakhtar Donetsk

        Galatasaray

        Fenerbahçe

        Bodo Glimt

        ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. TORBA

        Dinamo Zagreb/Viking

        Slavia Prag

        Slovan Bratislava/Celje

        Stuttgart

        Levski Sofya/AEK

        LASK Linz

        Como

        Lens

        Sabah

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        #Fenerbahçe - Galatasaray
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