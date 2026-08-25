Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için kura heyecanı başlıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda takımların lig aşamasındaki rakipleri yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de kura heyecanı yaşaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasında yer almayı garantilerken, Fenerbahçe'nin durumu play-off turundaki mücadelesinin ardından netleşecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? İşte 2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi, saati ve yayın bilgileri...
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi. UEFA'nın yeni formatında 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında her ekip sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri kura sonucunda belli olurken, Fenerbahçe'nin de play-off turunu geçmesi halinde kura heyecanına dahil olması bekleniyor. Kura çekiminde takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak ve eşleşmeler otomatik sistemle belirlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi kura çekiminin Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. UEFA da kura çekimini UEFA.com üzerinden ücretsiz olarak canlı takip imkanı sunuyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alacak takımlar arasında bulunuyor. UEFA'nın güncel takım listesinde Galatasaray lig aşamasında gösteriliyor.
Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki rakipleri 27 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak. Galatasaray, dört farklı torbadan belirlenecek rakiplerle toplam sekiz lig aşaması karşılaşmasına çıkacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINA KATILACAK MI?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılıp katılmayacağı, play-off turundaki Lyon eşleşmenin sonucuna bağlı olacak.
Lyon'a elenmesi durumunda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATTA KURA NASIL ÇEKİLECEK?
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının yerine uygulanan lig formatında 36 takım tek bir puan tablosunda mücadele ediyor. Takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılıyor.
Her takım dört farklı torbanın her birinden ikişer rakiple, toplamda sekiz maç oynayacak. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Aynı ülke federasyonuna bağlı takımların birbirleriyle eşleşmesine izin verilmiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasında toplam sekiz maç haftası bulunuyor ve son maçlar 27 Ocak 2027'de oynanacak.
Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın ve kura hakkı elde etmesi halinde Fenerbahçe'nin rakipleri netleşecek. Maçların kesin gün ve saatleri ise kura sonrasında UEFA tarafından belirlenecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı mücadeleleri devam ediyor. Bununla birlikte netleşecek torbaların öncesindeki muhtemel görünümü şöyle:
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Borussia Dortmund
A.S Roma
Sporting Lizbon
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV
3. TORBA
Feyenoord
Lille
Lyon/Fenerbahçe (Netleşmedi)
Bodo/Glimt (Netleşmedi)
Napoli
Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
4. TORBA
Celtic (Netleşmedi)
Slavia Prag
Stuttgart
AEK (Netleşmedi)
Celje (Netleşmedi)
Como
RC Lens
Hapoel Beer Sheva (Netleşmedi)
Viking (Netleşmedi)
2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Hafta 1: 8-10 Eylül 2026
Hafta 2: 13-14 Ekim 2026
Hafta 3: 20-21 Ekim 2026
Hafta 4: 3-4 Kasım 2026
Hafta 5: 24-25 Kasım 2026
Hafta 6: 8-9 Aralık 2026
Hafta 7: 19-20 Ocak 2027
Hafta 8: 27 Ocak 2027