Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi. UEFA'nın yeni formatında 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında her ekip sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri kura sonucunda belli olurken, Fenerbahçe'nin de play-off turunu geçmesi halinde kura heyecanına dahil olması bekleniyor. Kura çekiminde takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak ve eşleşmeler otomatik sistemle belirlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...