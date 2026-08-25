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        Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için kura heyecanı başlıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda takımların lig aşamasındaki rakipleri yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de kura heyecanı yaşaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip lig aşamasında yer almayı garantilerken, Fenerbahçe'nin durumu play-off turundaki mücadelesinin ardından netleşecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? İşte 2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi, saati ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi. UEFA'nın yeni formatında 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında her ekip sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri kura sonucunda belli olurken, Fenerbahçe'nin de play-off turunu geçmesi halinde kura heyecanına dahil olması bekleniyor. Kura çekiminde takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak ve eşleşmeler otomatik sistemle belirlenecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? İşte Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi kura çekiminin Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. UEFA da kura çekimini UEFA.com üzerinden ücretsiz olarak canlı takip imkanı sunuyor.

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alacak takımlar arasında bulunuyor. UEFA'nın güncel takım listesinde Galatasaray lig aşamasında gösteriliyor.

        Sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki rakipleri 27 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak. Galatasaray, dört farklı torbadan belirlenecek rakiplerle toplam sekiz lig aşaması karşılaşmasına çıkacak.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINA KATILACAK MI?

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılıp katılmayacağı, play-off turundaki Lyon eşleşmenin sonucuna bağlı olacak.

        Lyon'a elenmesi durumunda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATTA KURA NASIL ÇEKİLECEK?

        Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının yerine uygulanan lig formatında 36 takım tek bir puan tablosunda mücadele ediyor. Takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılıyor.

        Her takım dört farklı torbanın her birinden ikişer rakiple, toplamda sekiz maç oynayacak. Bu karşılaşmaların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda gerçekleştirilecek. Aynı ülke federasyonuna bağlı takımların birbirleriyle eşleşmesine izin verilmiyor.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasında toplam sekiz maç haftası bulunuyor ve son maçlar 27 Ocak 2027'de oynanacak.

        Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın ve kura hakkı elde etmesi halinde Fenerbahçe'nin rakipleri netleşecek. Maçların kesin gün ve saatleri ise kura sonrasında UEFA tarafından belirlenecek.

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

        Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı mücadeleleri devam ediyor. Bununla birlikte netleşecek torbaların öncesindeki muhtemel görünümü şöyle:

        1. TORBA

        PSG

        Bayern Münih

        Real Madrid

        Liverpool

        Inter

        Manchester City

        Arsenal

        Barcelona

        Atletico Madrid

        2. TORBA

        Borussia Dortmund

        A.S Roma

        Sporting Lizbon

        Aston Villa

        Porto

        Manchester United

        Club Brugge

        Real Betis

        PSV

        3. TORBA

        Feyenoord

        Lille

        Lyon/Fenerbahçe (Netleşmedi)

        Bodo/Glimt (Netleşmedi)

        Napoli

        Leipzig

        Villarreal

        Shakhtar Donetsk

        Galatasaray

        4. TORBA

        Celtic (Netleşmedi)

        Slavia Prag

        Stuttgart

        AEK (Netleşmedi)

        Celje (Netleşmedi)

        Como

        RC Lens

        Hapoel Beer Sheva (Netleşmedi)

        Viking (Netleşmedi)

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        2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        Hafta 1: 8-10 Eylül 2026

        Hafta 2: 13-14 Ekim 2026

        Hafta 3: 20-21 Ekim 2026

        Hafta 4: 3-4 Kasım 2026

        Hafta 5: 24-25 Kasım 2026

        Hafta 6: 8-9 Aralık 2026

        Hafta 7: 19-20 Ocak 2027

        Hafta 8: 27 Ocak 2027

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