Şans Topu sonuçları açıklandı! 7 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu'nda 7 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişi için heyecan sona erdi. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler Şans Topu sonuçlarına çevrildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte bu haftanın kazandıran numaraları merak konusu oldu. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği ve kaç kişinin ikramiye kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki 7 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 7 Ekim 2026 Çarşamba Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın ilk Şans Topu çekilişinde kuponlarını kontrol etmek isteyenler Şans Topu sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Şans Topu'nda ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından sorgulama yapabiliyor. Çekilişin ardından özellikle 5+1 bilen olup olmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır ve 7 Ekim 2026 çekilişinde kazandıran numaralar hangileri? İşte 7 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...
ŞANS TOPU 7 EKİM 2026 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini araştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açılırken vatandaşlar kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırabiliyor.
İşte Şans Topu çekiliş sonuçları:
1 - 9 - 14 - 18 - 23 + 5
Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye (3.136.300,94 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.