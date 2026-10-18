Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 18 Ekim Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın son gününde canlı ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oluyor. 18 Ekim Şans Topu sonucunda büyük ikramiyeyi kazanamayan olunca devir gerçekleşecek. En son Canlı çekilişte, 5+1 bilen çıkmayınca tam 2 milyon 948 bin 847 TL ikramiye devretti. Peki 18 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Şans Topu sonuçları ile ilgili araştırmalar Milli Piyango Online’da canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası yapılıyor. Birçok kişi arama motorlarında, “Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, kazandıran numaralar nasıl öğrenilir?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan çekilişin tamamlanmasıyla Şans Topu kazandıran numaralar duyuruluyor. İşte, 18 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar listesi
ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şans Topu sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Milli Piyango Online'dan Şans Topu'na ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.