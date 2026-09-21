Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! Milli Piyango Online 20 Eylül 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! Milli Piyango Online 20 Eylül 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu severler Şans Topu sonuçlarını sorguluyor. Haftada iki kez canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları Milli Piyango Online tarafından duyuruluyor. 5+1 bilenin büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için geri sayım sona erdi. Çekilişte aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülüyor. Peki, 20 Eylül Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Şans Topu çekilişi bilet sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Şans Topu sonuçları için heyecan devam ediyor. Canlı Şans Topu çekilişinin hemen ardından Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar listesi yayınlanıyor. 5+1 bilenler ve 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlerin de ikramiye aldığı Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açılıyor. Peki Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar hangisi? İşte, 20 Eylül 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        2

        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        7,13,19,26,32,3

        3.039.272,99 TL ikramiye devretti.

        ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUCU NASILDI?

        16 EYLÜL 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        16 Eylül 2026 günü gerçekleşen canlı çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen 1 kişi 6.471.883,5 TL kazandı.

        3

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şans Topu
        #Şans Topu sonuçları
        #milli piyango şans topu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"