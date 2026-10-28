Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 28 Ekim 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Gaziosmanpaşa'da çocuklarını kurtardı, minibüsün altında kalıp öldü

İSTANBUL, (DHA)- Gaziosmanpaşa'da Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla kaldırımda evine doğru yürüdüğü sırada hızla ilerleyen bir minibüsün üzerlerine geldiğini fark etti. Son anda çocuklarını kenara iten Erdoğan, minibüsün altında kaldı. Çevredekiler tarafından kaldırılan minibüsün altınd... Daha Fazla Göster İSTANBUL, (DHA)- Gaziosmanpaşa'da Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla kaldırımda evine doğru yürüdüğü sırada hızla ilerleyen bir minibüsün üzerlerine geldiğini fark etti. Son anda çocuklarını kenara iten Erdoğan, minibüsün altında kaldı. Çevredekiler tarafından kaldırılan minibüsün altından çıkarılan Canan Erdoğan, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi. (DHA) Daha Az Göster