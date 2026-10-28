Şans Topu sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 28 Ekim 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları 28 Ekim Çarşamba günü için araştırılıyor. Şans Topu'nda 5+1 bilenlerin yanı sıra 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlerde ikramiye alabiliyor. Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Peki Şans Topu sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 28 Ekim 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Sisal Şans tarafından çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Noter heyeti huzurunda sat 20.00’de gerçekleştirilen çekilişin kazandıran numaraları duyuruluyor. Peki, 28 Ekim Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
28 Ekim 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:
8 - 15 - 17 - 28 - 33 + 14
ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?
Milli Piyango Online'dan Şans Topu'na ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.