Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlanıyor. 1.704.243 TL'lik devreden büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler Şans Topu sorgulamasına hız kazandırdı. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 4 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
Sisal Şans tarafından, haftanın 3. Şans Topu canlı çekilişi, 4 Kasım Çarşamba günü noter huzurunda yapılıyor. Merakla beklenen bugünkü çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Milli Piyango Online üzerinden bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şans Topu sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?
Şans Topu'nda iki ayrı sayı grubu bulunuyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan beş numara seçiliyor. İkinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan bir artı numara işaretleniyor. Çekilişte beş ana numara ve bir artı numara belirleniyor. Kuponda işaretlenen sayılarla çekiliş sonucu karşılaştırılarak hangi ikramiye kategorisinin kazanıldığı tespit ediliyor.
Büyük ikramiye için beş ana numaranın tamamının ve artı numaranın doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Ana numaraların tamamını bilen ancak artı numarayı bilemeyen kuponlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Daha az sayıda doğru tahmin de oyunun kurallarına göre ikramiye sağlayabiliyor.