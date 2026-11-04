Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

        Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlanıyor. 1.704.243 TL'lik devreden büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler Şans Topu sorgulamasına hız kazandırdı. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 4 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sisal Şans tarafından, haftanın 3. Şans Topu canlı çekilişi, 4 Kasım Çarşamba günü noter huzurunda yapılıyor. Merakla beklenen bugünkü çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Milli Piyango Online üzerinden bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        2

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Şans Topu sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.

        ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

        Şans Topu'nda iki ayrı sayı grubu bulunuyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan beş numara seçiliyor. İkinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan bir artı numara işaretleniyor. Çekilişte beş ana numara ve bir artı numara belirleniyor. Kuponda işaretlenen sayılarla çekiliş sonucu karşılaştırılarak hangi ikramiye kategorisinin kazanıldığı tespit ediliyor.

        3

        Büyük ikramiye için beş ana numaranın tamamının ve artı numaranın doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Ana numaraların tamamını bilen ancak artı numarayı bilemeyen kuponlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Daha az sayıda doğru tahmin de oyunun kurallarına göre ikramiye sağlayabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #Şans Topu sonuçları
        #MPİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Liverpool 11'i!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        Beşiktaş, Celtic’e konuk olacak!
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!