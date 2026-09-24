Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 bilen çıktı mı? Milli Piyango Online 23 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango Online üzerinden Sayısal Loto sonuçları duyuruluyor. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. En son Çılgın Sayısal çekilişinde 6 bilen çıkmazken 691 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Şimdi ise gözler 23 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar listesinde. Peki, 23 Eylül 2026 Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar listesi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulaması sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal çekilişi Milli Piyango'ya ait olan YouTube kanalında naklen yayınlandı. Sayısal Loto çekilişi sonrası 5+1 bilen, 5 bilen, 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilenler belli oluyor. En son ikramiye devretmişti. Peki, 23 Eylül 2026 Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online 23 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar;
10,37,54,69,82,89
Joker 51
Süperstar 86
6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Devreden tutar 699.953.791,81 TL
EN SON YAPILAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?
21 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 691.992.988,96 TL ikramiye devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Çılgın Sayısal Loto oyununda;
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.