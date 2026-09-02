SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026-2027: MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir?
Sınıf belirleme kura süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre uyum eğitimleri, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uyum haftası öncesinde ilkokul 1. sınıf şubeleri ve öğretmenleri ile ortaokul 5. sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Çocuklarının hangi şubede yer alacağını ve hangi öğretmenden eğitim alacağını öğrenmek isteyen veliler e-Okul VBS sistemine odaklanmış durumda. Peki, 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak? Sınıf belirleme kura sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MEB 2026-2027 sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı...
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Geri sayım sürerken çocuklarının hangi sınıfta eğitim göreceğini merak eden velilerin gözü sınıf belirleme kurasına çevrildi. İlkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri kura ile belirlenecek. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası uyum haftası öncesinde gerçekleştirilecek. Sınıf belirleme kura sonuçları açıklandıktan sonra e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak? Sınıf belirleme kura sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2026-2027 sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama e-Okul ekranı…
1. SINIF VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayıımlanan ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine ilişkin yönergeye göre; kura işlemleri, uyum haftasının başlamasından önceki 3 iş günü içinde okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum eğitimlerinin 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Buna göre ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimleri 2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Tüm süreç MEB tarafından elektronik kura sistemi aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilecek.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınıf ve öğretmen belirleme kura sonuçlarının 4 Eylül 2026 Cuma günü açıklanması bekleniyor.
2026-2027 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Elektronik kura çekimi sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin eğitim göreceği şube ve sınıf öğretmenlerinin isimleri e-Okul sistemine aktarılacak.
Veliler, T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yaparak çocuklarının öğretmen, sınıf ve şube bilgilerini öğrenebilecek.
Kura işlemlerinin hemen ardından okul idareleri de listeleri ilan ederek velilere gerekli bilgilendirmeleri sağlayacak.
ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
İlkokul süresince velilerin yalnızca 1 defaya mahsus yazılı gerekçe/dilekçe ile şube değişikliği talep etme hakkı bulunmaktadır (okul mevcudu ve fiziki imkanlar uygunsa değerlendirilir).
Şube değişikliği talebinde bulunan velilerin talepleri e-Okul üzerinden aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:
a)Velinin şube değişikliği talebi hâlinde yapılacaklar
1) Veli geçerli bir gerekçe ile şube değişikliği için yazılı talepte bulunabilir.
2) Okul müdürlüklerince, öğrenci ve velilerine eğitim ve öğretim yılı içerisinde sadece 1 (bir) defaya mahsus şube değiştirme haklarının bulunduğu, şube değişikliği yapılan öğrencilerin önceki şubelerine tekrar dönemeyeceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır.
3) Okul müdürlüklerince, şube değiştirme talebi bulunan velilerin yazılı talepleri rehberlik servislerine yönlendirilecektir.
4) Rehberlik servisince yapılan değerlendirme sonucunda, şube değişikliği talebi uygun görülenler hakkında hazırlanan gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri, dilekçe alındıktan sonraki en geç 5 (beş) iş gününü takip eden ilk perşembe günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.
5) Okul müdürlüklerince her hafta cuma günü mesai bitimine kadar “Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme” ekranı üzerindeki sınıf/şube listesinde işlem yapılacak öğrenci seçilerek “Şube Değişikliği Onaylanan Öğrencinin Yeni Şubesini Belirle” butonu kullanılmak suretiyle e-Okul tarafından otomatik olarak yeni şubeye aktarılacaktır.
6) Okulda rehberlik servisinin bulunmaması durumunda rehberlik servisinin yapması gereken iş ve işlemler rehberlik ve araştırma merkezi müdürlükleri tarafından yürütülecektir.
7) Öğrenci velilerinden yazılı olarak gelen şube değişikliği talep dilekçesi, rehberlik servislerinin gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri ve benzeri tüm evraklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizlilik esaslarına riayet edilerek en az 4 (dört) yıl boyunca okul müdürlüklerince saklı tutulacaktır.