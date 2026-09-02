SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026-2027: MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir?

ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İlkokul süresince velilerin yalnızca 1 defaya mahsus yazılı gerekçe/dilekçe ile şube değişikliği talep etme hakkı bulunmaktadır (okul mevcudu ve fiziki imkanlar uygunsa değerlendirilir).

Şube değişikliği talebinde bulunan velilerin talepleri e-Okul üzerinden aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

a)Velinin şube değişikliği talebi hâlinde yapılacaklar

1) Veli geçerli bir gerekçe ile şube değişikliği için yazılı talepte bulunabilir.

2) Okul müdürlüklerince, öğrenci ve velilerine eğitim ve öğretim yılı içerisinde sadece 1 (bir) defaya mahsus şube değiştirme haklarının bulunduğu, şube değişikliği yapılan öğrencilerin önceki şubelerine tekrar dönemeyeceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır.

3) Okul müdürlüklerince, şube değiştirme talebi bulunan velilerin yazılı talepleri rehberlik servislerine yönlendirilecektir.

4) Rehberlik servisince yapılan değerlendirme sonucunda, şube değişikliği talebi uygun görülenler hakkında hazırlanan gerekçeli görüş raporları ve varsa ekleri, dilekçe alındıktan sonraki en geç 5 (beş) iş gününü takip eden ilk perşembe günü mesai bitimine kadar okul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.