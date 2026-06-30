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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler indirimde? Klima, Dijital Fotoğraf Makinesi, El Fanı geliyor!

        ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler indirimde? Klima, Dijital Fotoğraf Makinesi, El Fanı geliyor!

        ŞOK'un 1-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu belli oldu. Çarşamba gününden Salı gününe kadar "Haftanın Fırsatları" kapsamında raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında bu hafta da geniş bir seçenek listesi bulunuyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı dönemde klima, hava soğutucu ve vantilatör gibi serinletici ürünler öne çıkarken, dijital fotoğraf makinesi seti, kablosuz akıllı kapı zili ve çeşitli teknolojik ürünler de katalogda dikkat çekiyor. İşte 1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        1

        ŞOK’un 1 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş gündeminde yerini aldı. Yeni haftada oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, kablosuz kulaklık, ev ve mutfak gereçleri, bahçe ürünleri ile tekstil kategorilerinde indirimli seçenekler raflara geliyor. Yaz sezonuna özel hazırlanan katalogda özellikle klima, hava soğutucu ve vantilatör gibi serinletici ürünler dikkat çekerken, dijital fotoğraf makinesi seti, kablosuz akıllı kapı zili ve teknolojik ürünler de öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. İşte ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri…

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        ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Dijital Fotoğraf Makinesi Seti – 1.119 TL

        Dijital Print Fotoğraf Makinesi Seti TRM-CMR15 PRO – 1.199 TL

        Para Sayma Makinesi – 2.399 TL

        Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu GC-05 – 999 TL

        Çift Kollu Oyun Konsolu GC-012 – 499 TL

        Oyun Konsolu GC-019 – 129 TL

        Kumandalı Tripod L16 PRO – 699 TL

        Kablosuz Akıllı Kapı Zili – 599 TL

        RGB Wireless Klavye Mouse Seti – 399 TL

        HD-90 Kablosuz Kulaklık – 329 TL

        HD-100 Kablosuz Kulaküstü Kulaklık – 249 TL

        RGB LED Işıklı Bluetooth Hoparlör – 249 TL

        Karaoke Mikrofon – 499 TL

        Aksesuarlı TWS Kulaklık – 499 TL

        3

        Keramika Marine Kahve Fincan Takımı (4 Parça) – 299 TL

        Güral Porselen Çay Tabağı 6'lı – 399 TL

        Rakle Desenli Cam Bardak – 75 TL

        LAV Renkli Su Bardağı Seti – 169 TL

        Cam Kase – 75 TL

        Cam Tabak Çeşitleri – 100 TL'den başlayan fiyatlarla

        Metal Desenli Çerezlik Seti – 100 TL

        4

        Kadın İp Askılı Şortlu Takım – 399 TL

        Kadın Desenli Viskon Şort – 199 TL

        Kadın Krinkıl Kumaş Şort – 199 TL

        Dinarsu Kilim 80x150 cm – 349 TL

        Koltuk Örtüsü – 199 TL

        Kırlent Kılıfı – 149 TL

        Kadın ve erkek patik çorap çeşitleri – 75 TL'den başlayan fiyatlarla,

        Kadın ve erkek terlik modelleri – 149 TL'den başlayan fiyatlarla

        5

        Elit Rattan Desen Koltuk – 999 TL

        Elit Rattan Desen Sehpa – 249 TL

        Maya Rattan Desen Koltuk – 750 TL

        Plastik Kollu Sandalye – 299 TL

        Rattan Desen Tabure – 199 TL

        Farklı boylarda saksılar – 14,95 TL'den başlayan fiyatlarla

        Dekoratif kuş figürleri – 100 TL

        Saksı süsleri – 100 TL ve 129 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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