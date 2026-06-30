ŞOK’un 1 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş gündeminde yerini aldı. Yeni haftada oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, kablosuz kulaklık, ev ve mutfak gereçleri, bahçe ürünleri ile tekstil kategorilerinde indirimli seçenekler raflara geliyor. Yaz sezonuna özel hazırlanan katalogda özellikle klima, hava soğutucu ve vantilatör gibi serinletici ürünler dikkat çekerken, dijital fotoğraf makinesi seti, kablosuz akıllı kapı zili ve teknolojik ürünler de öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. İşte ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri…