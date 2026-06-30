ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! ŞOK Çarşamba fırsatlarında hangi ürünler indirimde? Klima, Dijital Fotoğraf Makinesi, El Fanı geliyor!
ŞOK'un 1-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu belli oldu. Çarşamba gününden Salı gününe kadar "Haftanın Fırsatları" kapsamında raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında bu hafta da geniş bir seçenek listesi bulunuyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı dönemde klima, hava soğutucu ve vantilatör gibi serinletici ürünler öne çıkarken, dijital fotoğraf makinesi seti, kablosuz akıllı kapı zili ve çeşitli teknolojik ürünler de katalogda dikkat çekiyor. İşte 1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi…
ŞOK’un 1 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş gündeminde yerini aldı. Yeni haftada oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, kablosuz kulaklık, ev ve mutfak gereçleri, bahçe ürünleri ile tekstil kategorilerinde indirimli seçenekler raflara geliyor. Yaz sezonuna özel hazırlanan katalogda özellikle klima, hava soğutucu ve vantilatör gibi serinletici ürünler dikkat çekerken, dijital fotoğraf makinesi seti, kablosuz akıllı kapı zili ve teknolojik ürünler de öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. İşte ŞOK 1 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri…
ŞOK 1 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Dijital Fotoğraf Makinesi Seti – 1.119 TL
Dijital Print Fotoğraf Makinesi Seti TRM-CMR15 PRO – 1.199 TL
Para Sayma Makinesi – 2.399 TL
Kablosuz Çift Kollu Oyun Konsolu GC-05 – 999 TL
Çift Kollu Oyun Konsolu GC-012 – 499 TL
Oyun Konsolu GC-019 – 129 TL
Kumandalı Tripod L16 PRO – 699 TL
Kablosuz Akıllı Kapı Zili – 599 TL
RGB Wireless Klavye Mouse Seti – 399 TL
HD-90 Kablosuz Kulaklık – 329 TL
HD-100 Kablosuz Kulaküstü Kulaklık – 249 TL
RGB LED Işıklı Bluetooth Hoparlör – 249 TL
Karaoke Mikrofon – 499 TL
Aksesuarlı TWS Kulaklık – 499 TL
Keramika Marine Kahve Fincan Takımı (4 Parça) – 299 TL
Güral Porselen Çay Tabağı 6'lı – 399 TL
Rakle Desenli Cam Bardak – 75 TL
LAV Renkli Su Bardağı Seti – 169 TL
Cam Kase – 75 TL
Cam Tabak Çeşitleri – 100 TL'den başlayan fiyatlarla
Metal Desenli Çerezlik Seti – 100 TL
Kadın İp Askılı Şortlu Takım – 399 TL
Kadın Desenli Viskon Şort – 199 TL
Kadın Krinkıl Kumaş Şort – 199 TL
Dinarsu Kilim 80x150 cm – 349 TL
Koltuk Örtüsü – 199 TL
Kırlent Kılıfı – 149 TL
Kadın ve erkek patik çorap çeşitleri – 75 TL'den başlayan fiyatlarla,
Kadın ve erkek terlik modelleri – 149 TL'den başlayan fiyatlarla
Elit Rattan Desen Koltuk – 999 TL
Elit Rattan Desen Sehpa – 249 TL
Maya Rattan Desen Koltuk – 750 TL
Plastik Kollu Sandalye – 299 TL
Rattan Desen Tabure – 199 TL
Farklı boylarda saksılar – 14,95 TL'den başlayan fiyatlarla
Dekoratif kuş figürleri – 100 TL
Saksı süsleri – 100 TL ve 129 TL