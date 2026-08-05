Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: MEB 2026 LGS tercih sonuçları açıklanıyor! Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TC kimlik no ile LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

        SON DAKİKA: MEB 2026 LGS tercih sonuçları açıklanıyor! Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TC kimlik no ile LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

        LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere LGS tercih 2026 lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Bilindiği üzere LGS bu yıl 13 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar neticesinde puanlara göre tercih başvuruları 13 Temmuz - 27 Temmuz günleri arasında yapıldı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından geçen 8 günlük süre sona erdi. Bugün LGS yerleştirme sonuçları yani lise yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 lise yerleştirme sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "2026 LGS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 08:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son dakika 2026 LGS tercih sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklancak... Tercihlerini oluşturan öğrenciler, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için e-Okul sistemi üzerinden işlemlerini tamamladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konuların başında LGS tercih sonuçların açıklanacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih - Lise yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? "2026 LGS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili detaylar....

        2

        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 LGS yerleştirme takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 yani bugün açıklanacak. Ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. LGS sonuçarı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        3

        LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        LGS tercih 2026 lise yerleştirme sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının saat 10.00 - saat 11.00 arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

        4

        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" ya da "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşılabilecek.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuru işlemleri, 5-7 Ağustos günleri arasında, tercih sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. LGS 2.nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

        6

        LGS 2026 LİSE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

        7

        HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

        LGS tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yeni bir değerlendirme süreci uygulanacak. İki nakil döneminin sonunda komisyon başvuruları 17-26 Ağustos günler arasında alınacak. Öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Pansiyonlu okullarda eğitim almak isteyen öğrencilerin yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos ile 3 Eylül günleri arasında alınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derin Mermerci'den zikir eleştirilerine yanıt: Çocuklarım da zikir çekiyor

        Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda zikir çektiği açıklamasıyla gündem olan Derin Mermerci, gelen eleştirilere yanıt verdi. Zikir çekmenin kendisi için bir huzur kaynağı olduğunu belirten Mermerci, çocuklarının da zikir çektiğini söyledi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor