SON DAKİKA: MEB 2026 LGS tercih sonuçları açıklanıyor! Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TC kimlik no ile LGS tercih sonucu sorgulama ekranı

Son dakika 2026 LGS tercih sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklancak... Tercihlerini oluşturan öğrenciler, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için e-Okul sistemi üzerinden işlemlerini tamamladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konuların başında LGS tercih sonuçların açıklanacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih - Lise yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? "2026 LGS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili detaylar....