SON DAKİKA: MEB 2026 LGS tercih sonuçları açıklanıyor! Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? TC kimlik no ile LGS tercih sonucu sorgulama ekranı
LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere LGS tercih 2026 lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Bilindiği üzere LGS bu yıl 13 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. Sonuçlar neticesinde puanlara göre tercih başvuruları 13 Temmuz - 27 Temmuz günleri arasında yapıldı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından geçen 8 günlük süre sona erdi. Bugün LGS yerleştirme sonuçları yani lise yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 lise yerleştirme sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "2026 LGS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...
Son dakika 2026 LGS tercih sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklancak... Tercihlerini oluşturan öğrenciler, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için e-Okul sistemi üzerinden işlemlerini tamamladı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından en çok merak edilen konuların başında LGS tercih sonuçların açıklanacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih - Lise yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? "2026 LGS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili detaylar....
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 LGS yerleştirme takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 yani bugün açıklanacak. Ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. LGS sonuçarı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS tercih 2026 lise yerleştirme sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının saat 10.00 - saat 11.00 arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağız.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler 2026 LGS yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" ya da "e-okul.meb.gov.tr" adresleri üzerinden ulaşılabilecek.
LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuru işlemleri, 5-7 Ağustos günleri arasında, tercih sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde açıklanacak. LGS 2.nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
LGS 2026 LİSE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
LGS tercihlerinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yeni bir değerlendirme süreci uygulanacak. İki nakil döneminin sonunda komisyon başvuruları 17-26 Ağustos günler arasında alınacak. Öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Pansiyonlu okullarda eğitim almak isteyen öğrencilerin yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos ile 3 Eylül günleri arasında alınacak.