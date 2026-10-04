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        Haberler Bilgi Son dakika: Adana ve Osmaniye'de deprem! 4 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD: Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Son dakika: Adana ve Osmaniye'de deprem! 4 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD: Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Adana'da saat 14.19'da 4.814.36'da 4.9 ve ardından da Osmaniye'de saat 14.43'te 5.2 deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 4 Ekim Pazar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Son depremler 4 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak Adana'da saat 14.19'da 4.814.36'da 4.9 ve ardından da Osmaniye'de saat 14.43'te 5.2 deprem meydana geldi. Saat 10.40'ta meydana gelen deprem yerin 5.4 kilometre altında kaydedildi. İşte 4 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        ADANA VE OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremden 17 dakika sonra kentte bir deprem daha meydana geldi. 4,9 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün Saimbeyli ilçesi olduğu belirtildi. Osmaniye'de de merkez üssü Sumbas olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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