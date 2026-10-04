Son dakika: Adana ve Osmaniye'de deprem! 4 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD: Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son depremler 4 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak Adana'da saat 14.19'da 4.814.36'da 4.9 ve ardından da Osmaniye'de saat 14.43'te 5.2 deprem meydana geldi. Saat 10.40'ta meydana gelen deprem yerin 5.4 kilometre altında kaydedildi. İşte 4 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...