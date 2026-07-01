SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yurt genelinde hissedilen son sarsıntıların ardından gözler bir kez daha AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı deprem verilerine çevrildi. "Bugün deprem oldu mu?", "Az önce nerede deprem oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, en güncel deprem kayıtları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde meydana gelen tüm sarsıntıların detayları yer alıyor. İşte son dakika depremleri...