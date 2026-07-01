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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler listesi, meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve saat bilgilerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. İşte 1 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Yurt genelinde hissedilen son sarsıntıların ardından gözler bir kez daha AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı deprem verilerine çevrildi. "Bugün deprem oldu mu?", "Az önce nerede deprem oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, en güncel deprem kayıtları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde meydana gelen tüm sarsıntıların detayları yer alıyor. İşte son dakika depremleri...

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        1 TEMMUZ EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        1 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        1 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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