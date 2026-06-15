KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü müreffeh, muteber, muzaffer Türkiye'nin olduğu bu yolda dinlenmeden yürüyoruz. Elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculuklar da tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HEM BU YOLCULUKTA HEM DE İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ SANCILI DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Kimi zaman içeriden kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya yönelik operasyonlara maruz kalıyoruz. Bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize azimle hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde devletimizin kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor.