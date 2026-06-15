Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 15 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Ekonomi, dış politika, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kritik toplantının ardından alınan kararlar ve öne çıkan başlıklar kamuoyuyla paylaşıldı. 15 Haziran Kabine Toplantısı'nda hangi kararların alındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, 15 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte 15 Haziran 2026 kabine kararları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıkları masaya yatırdı. Beştepe'de düzenlenen toplantıda ekonomi yönetiminden dış politikaya kadar birçok kritik konu ele alındı. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, güvenlik politikaları ve ekonomik adımlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar ise Kabine Toplantısı kararlarının günlük hayata etkilerini merak ediyor. Peki, 15 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI 15 HAZİRAN 2026
15 Haziran 2026 tarihli Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıklar ele alındı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda ekonomi politikaları, enflasyonla mücadele süreci ve yatırım gündemi değerlendirildi. Ayrıca terörle mücadele çalışmaları ve sınır güvenliği konuları da masaya yatırıldı.
Bunun yanında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve bölgesel diplomasi adımları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları hakkında da değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü müreffeh, muteber, muzaffer Türkiye'nin olduğu bu yolda dinlenmeden yürüyoruz. Elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculuklar da tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz.
"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HEM BU YOLCULUKTA HEM DE İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ SANCILI DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Kimi zaman içeriden kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya yönelik operasyonlara maruz kalıyoruz. Bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize azimle hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde devletimizin kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor.
"PROVOKASYONLARA GELMEDİK"
İşte en son İran'ı ve körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşta dün gece çok önemli adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açklandı. Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık.
Savaşa benzin dökenlerden değil; barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte güçlü destek verdik. Bölgemizi daha fazla bölmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek vatandaşımızın burnu kanamadı.
"ANLAMSIZ SAVAŞ DEFTERİNİN ARTIK KAPANDIĞINA İNANIYORUZ"
Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruları hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların olduğu binlerce sivilin hayatına malolan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Aylar sonra bölgemize, tüm dünyaya rahat nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkese gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimiz, Katarlı ve Suudi kardeşlerimize tebriklerimi iletiyorum.
"UMUTLARINI BÖLGEMİZDE SİLAH SESLERİNİN SUSMAMASINA BAĞLAYANLAR BARIŞ İKLİMİNDEN RAHATSIZ OLACAK"
Zarar gören füzelerin ve dronelerin hedefi olan kardeş ülkelerimize geçmiş olsun diyorum. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar barış ikliminden rahatsız olacaktır. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz.
"MİLLİ DURUŞ GEREKTİREN ALANLARDA AHKÂM KESMEKTEN VAZGEÇİN"
İmzaların atılacağı güne kadar süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü eylem ve söylemden uzak durulması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapılacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyen bilsinler ki, biz sizin Türkiye'ye faydası olmayan polemik siyasetinden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, omurga, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz, gölge etmeyin yeter diyoruz.
"ANKARA'DA NATO LİDERLER TOPLANTISI OLACAK"
2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Toplantısı olacak. Türkiye 1952 yılında DP iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Bazı görüş ayrılıkları yaşansa da on yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği ülkemize emanet edildi. Biz de bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan müttefik olduk. Halihazırda NATO'nin 2. büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz.
Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı şekilde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Güçlü bir ittifak ancak güçlü dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin duvarının yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. Türkiye olarak biz de kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz.
"MİSAFİRPERVERLİK KONUSUNDA TÜM DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN ÜLKEYİZ"
Zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda tüm dünyada parmakla gösterilen ülkeyiz. Ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılında G20 Antalya zirvesi referans teşkil ediyor. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını aştık.
Başkentimize ulaştırma alanında uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. Uluslararası Uzay Kongresi ile BM İklim Değişikliği Konferansını Antalya'da tertipleyeceğiz. Bütün bu programları Türkiye'nin büyüklüğüne yakışır şeklinde düzenleyeceğiz.
"ÇEVRE DİPLOMASİSİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERMİŞ DURUMDAYIZ"
Son kabine toplantımızdan bu yana yine pekçok programa iştirak ettik, milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin enerji tedarikindeki stratejik konumunu bir kez daha teyit etmiştir. 5 Haziran'da İstanbul Dünya İslam Ekonomisi zirvesine iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun ele aldığı zirvede pek çok başlık uzmanlarca masaya yatırıldı. Bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik.
Küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarına hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu'nu İstanbulumuzda gerçekleştirdik. 5 bin kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz forumda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik.
"SİYASİ RAKİPLERİMİZ KOLTUK KAVGASINDA"
Edirne kardeşlerimizle hasret giderdiğimiz ziyaretimizde medeniyetimizin en seçkin mimari yapılarından Selimiye Camimizin restorasyonunun ardından yeniden ibadete açtık. Geçtiğimiz Cumartesi günü denizcilik tarihimizde önemli yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka zirvesine katıldık. 2026-20230 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı vatandaşlarımızla paylaştık.
Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken ülkemizi küresel bir oyuncu hale getirmesinin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği olduğu müddetçe bu ülkeyi birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.