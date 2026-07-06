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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 6 Temmuz Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 6 Temmuz Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara'da heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. 6 Temmuz Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından talihliler kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Çekilişte çıkan numaralar ile biletlerini karşılaştırmak isteyenler arama motorlarında On Numara sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango'nun resmi platformu üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 6 Temmuz 2026 Pazartesi On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler? İşte 6 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 20:11 Güncelleme:
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        6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Çekilişe katılan binlerce kişi kazandıran numaraları öğrenmek için resmi sonuç ekranını ziyaret ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlar, internet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Talihliler, bilet bilgileriyle ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Peki, 6 Temmuz 2026 Pazartesi On Numara sonuçları nasıl sorgulanır, kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...

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        6 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        6 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar yayımlandı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kazandıran numaraları resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Açıklanan sonuçlarla birlikte ikramiye kazanan biletler de sorgulanabiliyor.

        İşte On Numara'da kazandıran numaralar:

        6 - 12 - 17- 20 - 24 - 26 - 29 - 30 - 31 - 33 - 37

        40 - 46 - 48 - 51 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 72 - 76

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        ON NUMARA SONUCU SORGULAMA EKRANI

        On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını saniyeler içinde kontrol edebiliyor.

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        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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